  4. ВИДЕО. Интрига обостряется. Интер отыграл один мяч с пенальти
Италия
25 октября 2025, 20:33 | Обновлено 25 октября 2025, 20:39
Хакан Чалханоглу мощно пробил с точки

25 октября 2025, 20:33 | Обновлено 25 октября 2025, 20:39
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Миланский «Интер» сократил отставание в центральном матче 8-го тура Серии А против «Наполи».

Команда проигрывая со счетом 0:2, получила возможность забить первый мяч с пенальти.

К отметке подошел Хакан Чалханоглу и сильным ударом сбавил отставание.

Этот гол стал для Чалханоглу четвертым в сезоне, также турецкий футболист имеет в активе два ассиста.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
