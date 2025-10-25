Италия25 октября 2025, 20:33 | Обновлено 25 октября 2025, 20:39
ВИДЕО. Интрига обостряется. Интер отыграл один мяч с пенальти
Хакан Чалханоглу мощно пробил с точки
Миланский «Интер» сократил отставание в центральном матче 8-го тура Серии А против «Наполи».
Команда проигрывая со счетом 0:2, получила возможность забить первый мяч с пенальти.
К отметке подошел Хакан Чалханоглу и сильным ударом сбавил отставание.
Этот гол стал для Чалханоглу четвертым в сезоне, также турецкий футболист имеет в активе два ассиста.
