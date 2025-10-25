Миланский «Интер» сократил отставание в центральном матче 8-го тура Серии А против «Наполи».

Команда проигрывая со счетом 0:2, получила возможность забить первый мяч с пенальти.

К отметке подошел Хакан Чалханоглу и сильным ударом сбавил отставание.

Этот гол стал для Чалханоглу четвертым в сезоне, также турецкий футболист имеет в активе два ассиста.

ВИДЕО. Интрига обостряется. Интер отыграл один мяч с пенальти