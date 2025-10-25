Лунин узнал свое место на матч Реала против Барселоны
Украинец попал в заявку, но вряд ли сыграет
26 октября в рамках десятого тура Ла Лиги сезона 2025/26 состоится поединок между «Реалом» и «Барселоной».
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Мадридский клуб обнародовал заявку на этот поединок. В заявке нашлось место и для украинского вратаря Андрея Лунина.
Однако по информации испанских СМИ, неожиданности ждать не стоит – Лунин проведет матч в запасе, а в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа.
Лунин пока в этом сезоне на поле не выходил.
