Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 15:38 | Обновлено 25 октября 2025, 15:43
Полузащитник Эпицентра: «Мы не будем лифтом в УПЛ»

Новичок УПЛ становится «грозой авторитетов»

ФК Эпицентр. Андрей Липовуз

Восстановительный процесс после травмы одного из лидеров «Эпицентра» Андрея Липовуз был довольно длительным, и он смог дебютировать в УПЛ только в 8-м туре, а в вчерашнем победном матче с «Александрией» этот опорный полузащитник впервые провел на поле все 90 минут. Кстати, он был незаменим и когда выступал за подолян во Второй лиге.

В беседе с корреспондентом Sport.ua Андрей Липовуз рассказал, как быстро адаптировался к требованиям элитного дивизиона, и почему подоляне побеждают только на выезде.

– На мой взгляд, разница между УПЛ и Первой лигой очень большая. Речь идет как об организационной стороне, условиях для соревнований, так и о самом уровне футбола. В элите игра значительно интенсивнее. Нужно всегда быть в боевой готовности, иначе неприятностей не избежать. И приятно осознавать, что «Эпицентр» не занимает чужого места.

– Но после серии стартовых неудач подоляне оказались на «дне» турнирной таблицы, и ходили слухи о возможной отставке Сергея Нагорняка.

– В нашем клубе полное доверие к тренеру, так что это все на уровне слухов. Насколько мне известно, руководство клуба полностью доверяет ему, не говоря уже о нас. Ведь именно заслуга Нагорняка, что «Эпицентр» – в элите украинского футбола.

Согласен, у нас был тяжёлый старт, но и соперники были именитые. Главное, что мы не были «мальчиками для битья», терпели, старались искать кратчайшие пути к воротам соперников, и хорошо поставленная игра не могла не дать свои дивиденды. Поэтому я верю, что мы не будем командой-лифтом в УПЛ.

– Те девять очков, что есть у «Эпицентра», заслуженные?

– Абсолютно. Нам чужого не нужно.

– Чем можешь объяснить, что все свои победы «Эпицентр» одержал в гостях?

– Так как свои домашние матчи мы вынуждены проводить в Тернополе, мы с гостями практически на равных условиях. Но действительно, с этим нужно что-то делать. Может, лед тронется, когда в 11-м туре будем принимать «Верес».

– А в Александрии какой был план на игру?

– «Горожане» делают ставку на контроль мяча, разыгранные комбинации, и поэтому важно было агрессивно действовать в средней зоне и быстро переходить в свои атаки. До перерыва нам это удалось, мы контролировали ход игры, но ограничились только одним забитым мячом, хотя еще в двух выгодных моментах промахивались.

– Но во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Почему?

– Хозяева внесли корректировки, начали использовать передачи на среднюю дистанцию, их нападающие стали ближе играть к нашим стопперам, усложнив нам первый пас. Однако мы довольно организованно оборонялись и при первой возможности проводили контратаки. Возникали угрозы и у владений Александрии. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в компенсированное время нам повезло: после подачи углового их игрок попал в каркас ворот. И сразу же прозвучал финальный свисток.

– Что говорил Нагорняк в раздевалке?

– Поздравил с победой, поблагодарил за игру, подчеркнул, что нужно стараться не останавливаться на достигнутом.

– Тогда на последок уточни, что помогает «Эпицентру» с каждым матчем действовать все увереннее?

– Прежде всего, мы становимся опытнее, а это многое значит. Во-вторых, после возвращения в строй в октябре травмированных сразу обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Это заставляло еще усерднее тренироваться, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность. И, наконец, стоит отметить отличный микроклимат в команде, который помогает всегда быть максимально мотивированными.

Ранее тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подвел итоги матча с «Александрией».

Андрей Писаренко
