НАГОРНЯК: «Мы могли закрыть игру еще в первом тайме»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 18:11 | Обновлено 24 октября 2025, 18:18
Тренер «Эпицентра» подвел итоги матча с «Александрией»

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Насколько вы довольны действиями своей команды?

– Очень тяжелая игра. Я доволен ребятами, проявили характер во втором тайме, когда у нас, давайте откровенно, почти ничего не получалось, не получалась контригра, очень быстро теряли мячи, и из-за этого мы чувствовали постоянное давление команды соперника.

Мы могли закрыть игру еще в первом тайме, у нас столько предпосылок было для взятия ворот, не шел где-то последний и предпоследний пас. Но мы столько настрадались, что, думаю, эта победа – как подарок для ребят за то вдохновение, с которым они работали.

– Была быстрая замена в первом тайме из-за травмы – и быстро команда перестроилась.

– Спасибо ребятам, мы все готовы, на хорошем уровне сейчас. У нас почти на каждое место есть по 2 игрока. В принципе, это не было сложно для нас, даже если выпал один футболист.

– Вы говорили, что во втором тайме практически ничего не получалось. Почему?

– Трудно сказать. Мяч не держался, где-то боялись рисковать. В первом тайме ребята молодцы, рисковали, всегда на мяче играли, мы спокойно проходили за счет 1-2 касаний середину поля, выбегали, ничего не дали создать «Александрии», кроме стандартов. Во втором – у нас как раз это не получалось. Ну, и надо отдать должное «Александрии» – они добавили, сделали замены, началось сумасшедшее давление.

Но, в принципе, то, к чему мы готовились, так оно и было. Длинные передачи – мы ко всему этому готовились. В конце, возможно, нам повезло – мы же этого не скрываем. Но я думаю, что ребята заслужили эту победу.

Сергей Нагорняк Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
