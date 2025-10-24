Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Александрия» – «Эпицентр» – 0:1
Голы: Сифуэнтес, 33
Предупреждения: Липовуз, 90+3, Билык, 90+4 – Кастильо, 90+4
«Александрия»: Долгий – Огарков (Ндика, 84), Боль, Кампуш, Скорко – Фернандо Энрике (Мишнёв, 46) – Цара (Козак, 46), Булеца (Кулаков, 73), Шостак (Туати, 73), Жонатан – Кастильо
«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Танчик (Супряга, 19) – Липовуз, Запорожец (Борячук, 90) – Сифуэнтес (Савчук, 90+1), Миронюк, Кирюханцев – Сидун (Беженарь, 57)
Арбитр: Артём Михайлюк (Киев)
Стадион: КСК «Ника» (Александрия)
Удары (в створ): 19 (5) – 10 (4)
Угловые: 9 – 4
Оффсайды: 1 – 3
Температура: 15°C
