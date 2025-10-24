Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Премьер-лига
Александрия
24.10.2025 15:30 – FT 0 : 1
Эпицентр
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 17:31 | Обновлено 24 октября 2025, 17:48
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию

«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру

УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Александрия» – «Эпицентр» – 0:1

Голы: Сифуэнтес, 33

Предупреждения: Липовуз, 90+3, Билык, 90+4 – Кастильо, 90+4

«Александрия»: Долгий – Огарков (Ндика, 84), Боль, Кампуш, Скорко – Фернандо Энрике (Мишнёв, 46) – Цара (Козак, 46), Булеца (Кулаков, 73), Шостак (Туати, 73), Жонатан – Кастильо

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Танчик (Супряга, 19) – Липовуз, Запорожец (Борячук, 90) – Сифуэнтес (Савчук, 90+1), Миронюк, Кирюханцев – Сидун (Беженарь, 57)

Арбитр: Артём Михайлюк (Киев)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 19 (5) – 10 (4)

Угловые: 9 – 4

Оффсайды: 1 – 3

АЛЕКСАНДРИЯ – ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Александрия - Эпицентр отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
roman75zpr
Две подряд победы, ещё и на выезде... Огонь! Надо руководству Эпицентра это как-то отметить, например, скидками на обогреватели)
Ответить
+2
Dynamic
Нагорняку і його команді звісно респект.
Ответить
0
Andromed
Нагорняк лиш почув про звільнення одразу включився)
Ответить
0
Yerry 034
Треба було і Шовковському пригрозити відставкою перед вчорашнім матчем.. Так би мотивували їх викластись і може б не програли!
Ответить
-1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🥈Срібні програли призери...
Ну що ж, Епіцентру — овації! 👏👏
А завтра і клуб - кванта й аrerи:
Жде у Житомирі капітуляція! 😊
Ответить
-1
