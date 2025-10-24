Александрия – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

В предверии очной встречи «горожане» в непростом поединке с «Вересом» смогли избежать поражения, сравняв счет в компенсированное время. В то время как «Эпицентр» вообще шокировал «Карпаты», трижды забив в ворота «львов». Теперь обе команды находятся в непосредственной близости друг к другу в турнирной таблице, правда, подопечные Нестеренко опережают новичка УПЛ на два балла. Учитывая то, что обеим командам нужно улучшать свое турнирное положение, то ожидаем бескомпромиссный бой, где победит сильнеший.

