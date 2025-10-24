Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
24.10.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 03:08 | Обновлено 24 октября 2025, 03:10
11
0

Александрия – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

24 октября 2025, 03:08 | Обновлено 24 октября 2025, 03:10
11
0
Александрия – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Фк Александрия

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

В предверии очной встречи «горожане» в непростом поединке с «Вересом» смогли избежать поражения, сравняв счет в компенсированное время. В то время как «Эпицентр» вообще шокировал «Карпаты», трижды забив в ворота «львов». Теперь обе команды находятся в непосредственной близости друг к другу в турнирной таблице, правда, подопечные Нестеренко опережают новичка УПЛ на два балла. Учитывая то, что обеим командам нужно улучшать свое турнирное положение, то ожидаем бескомпромиссный бой, где победит сильнеший.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
24 октября 2025 -
15:30
Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Кирилл Нестеренко Сергей Нагорняк Александрия - Эпицентр текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
