Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Александрия
24.10.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 02:53 | Обновлено 24 октября 2025, 02:55
14
0

Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Непростая битва между новичком и серебряным призером УПЛ

24 октября 2025, 02:53 | Обновлено 24 октября 2025, 02:55
14
0
Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Александрия

В десятом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В пятницу, 24 октября, в Александрии встретятся «Александрия» и «Эпицентр». Хмельничане окрыленные викторией над «Карпатами», пожалуют в гости к «Горожанам», которые расположились на одну строчку выше в таблице.

Александрия

Непростой период сейчас переживает «Александрия», которой приходится наигрывать состав, и при этом еще и одерживать приличные результаты в поединках УПЛ. Это, конечно, уже не та «Александрия», которая в прошлом сезоне была одним из лидеров чемпионата, а сейчас вынуждена пасти задних в турнирной таблице. Однако в прошлом матче команда Кирилла Нестеренко все же имеет право радоваться, ведь команде удалось в компенсированное время спасти ничью и уехать из Ровно в довольно неплохом настроении.

Что интересно, то «горожане» в поединке с «Вересом» в шестой раз подряд расписали ничью на поле соперника. Теперь на очереди домашний поединок против «Эпицентра», который в прошлом туре шокировал всех своим перформансом.

Отметим, что из-за повреждения поединок против «Эпицентра» пропустит Жослен Беиратче.

Эпицентр

Крайний поединок против «Карпат», «Эпицентр» точно может считать одним из лучших, если не лучшим со времен выступлений УПЛ. В том матче подопечные Сергея Нагорняка выдали образцовую игру против «львов», которые в прошлом сезоне были одним из претендентов на попадание в еврокубки. Дебютанту УПЛ удалось отличиться трижды, и к тому же прекрасный матч провел хавбек команды Николай Миронюк, записав в свой актив гол и две голевые передачи. Он и Сергей Нагорняк недаром получили звания лучшего игрока и тренера за прошлый тур.

Теперь «Эпицентру» предстоит непростой выезд в Александрию, где им придется играть против вице-чемпиона, который также находится в поисках оптимальной формы.

В поединке против «горожан» под вопросом участие Джеоване и Себерио, которые неплохо зарекомендовали себя в новой команде.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

После победы над «Карпатами», подопечные Нагорняка точно планируют развить свой успех и в матче против «Александрии», которая опережает хмельничан на два очка. А учитывая, что «горожане» могут опуститься вниз, проиграв соседу по турнирной таблице, то и им также важно будет сыграть положительно. Поэтому, безусловно, обе команды будут играть на победу. Прогнозируем, что она достанется именно «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Огарков, Боль, Кампуш, Скорко, Шостак, Цара, Мишнев, Булеца, Туати, Кастильо

«Эпицентр»: Билык, Климец, Кош, Мороз, Танчик, Демченко, Запорожец, Сифуэнтес, Миронюк, Кирюханцев, Сидун

Прогноз Sport.ua
Александрия
24 октября 2025 -
15:30
Эпицентр
Победа Александрии 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Верес – Заря. Текстовая трансляция матча
Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Кирилл Нестеренко Сергей Нагорняк Александрия - Эпицентр прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23 октября 2025, 23:56 112
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору

Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций

Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол
Футбол | 24 октября 2025, 04:02 0
Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн может перейти в культовый клуб. Трансфер, который изменит футбол

Англичанином интересуется «Реал»

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23.10.2025, 08:15
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 8
Бокс
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем