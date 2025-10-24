В десятом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В пятницу, 24 октября, в Александрии встретятся «Александрия» и «Эпицентр». Хмельничане окрыленные викторией над «Карпатами», пожалуют в гости к «Горожанам», которые расположились на одну строчку выше в таблице.

Александрия

Непростой период сейчас переживает «Александрия», которой приходится наигрывать состав, и при этом еще и одерживать приличные результаты в поединках УПЛ. Это, конечно, уже не та «Александрия», которая в прошлом сезоне была одним из лидеров чемпионата, а сейчас вынуждена пасти задних в турнирной таблице. Однако в прошлом матче команда Кирилла Нестеренко все же имеет право радоваться, ведь команде удалось в компенсированное время спасти ничью и уехать из Ровно в довольно неплохом настроении.

Что интересно, то «горожане» в поединке с «Вересом» в шестой раз подряд расписали ничью на поле соперника. Теперь на очереди домашний поединок против «Эпицентра», который в прошлом туре шокировал всех своим перформансом.

Отметим, что из-за повреждения поединок против «Эпицентра» пропустит Жослен Беиратче.

Эпицентр

Крайний поединок против «Карпат», «Эпицентр» точно может считать одним из лучших, если не лучшим со времен выступлений УПЛ. В том матче подопечные Сергея Нагорняка выдали образцовую игру против «львов», которые в прошлом сезоне были одним из претендентов на попадание в еврокубки. Дебютанту УПЛ удалось отличиться трижды, и к тому же прекрасный матч провел хавбек команды Николай Миронюк, записав в свой актив гол и две голевые передачи. Он и Сергей Нагорняк недаром получили звания лучшего игрока и тренера за прошлый тур.

Теперь «Эпицентру» предстоит непростой выезд в Александрию, где им придется играть против вице-чемпиона, который также находится в поисках оптимальной формы.

В поединке против «горожан» под вопросом участие Джеоване и Себерио, которые неплохо зарекомендовали себя в новой команде.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

После победы над «Карпатами», подопечные Нагорняка точно планируют развить свой успех и в матче против «Александрии», которая опережает хмельничан на два очка. А учитывая, что «горожане» могут опуститься вниз, проиграв соседу по турнирной таблице, то и им также важно будет сыграть положительно. Поэтому, безусловно, обе команды будут играть на победу. Прогнозируем, что она достанется именно «Александрии».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Огарков, Боль, Кампуш, Скорко, Шостак, Цара, Мишнев, Булеца, Туати, Кастильо

«Эпицентр»: Билык, Климец, Кош, Мороз, Танчик, Демченко, Запорожец, Сифуэнтес, Миронюк, Кирюханцев, Сидун