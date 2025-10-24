24 октября проходил матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Эпицентром».

Поединок принимал стадион «Ника» в Аоександрии, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Гости добыли победу благодаря голу Хоакина Сифуэнтеса.

С девятью очками после десяти туров «Эпицентр» стал 13-м. «Александрия» имеет на один балл меньше и расположилась на 14-й позиции.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

Александрия – Эпицентр – 0:1

Гол: Хоакин Сифуэнтес, 33