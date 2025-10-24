Александрия – Эпицентр – 0:1. Как забил Сифуэнтес. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча десятого тура УПЛ
24 октября проходил матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Эпицентром».
Поединок принимал стадион «Ника» в Аоександрии, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Гости добыли победу благодаря голу Хоакина Сифуэнтеса.
С девятью очками после десяти туров «Эпицентр» стал 13-м. «Александрия» имеет на один балл меньше и расположилась на 14-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
Александрия – Эпицентр – 0:1
Гол: Хоакин Сифуэнтес, 33
