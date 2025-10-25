Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге
Испания
25 октября 2025, 15:17 |
Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге

Сколько матчей в чемпионате Испании сыграли другие украинские футболисты?

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге.

Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона принимает на своем поле Овьедо.

Кроме Цыганкова, в стартовом составе Жироны вышел Владислав Ванат, для которого этот поединок стал 7-м в Ла Лиге (9 место в истории среди украинцев).

Матчи украинцев в Ла Лиге

  • 80 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 7 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Овьедо Виктор Цыганков Владислав Ванат
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
