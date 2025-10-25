Испания25 октября 2025, 15:17 |
Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге
Сколько матчей в чемпионате Испании сыграли другие украинские футболисты?
Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге.
Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона принимает на своем поле Овьедо.
Кроме Цыганкова, в стартовом составе Жироны вышел Владислав Ванат, для которого этот поединок стал 7-м в Ла Лиге (9 место в истории среди украинцев).
Матчи украинцев в Ла Лиге
- 80 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 7 – Владислав Ванат (Жирона)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
Комментарии



Як це "зіграв", коли матч тільки почався? Може ви і результат "зіграного" матчу знаєте, то поділіться)
