Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге.

Произошло это в матче 10-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона принимает на своем поле Овьедо.

Кроме Цыганкова, в стартовом составе Жироны вышел Владислав Ванат, для которого этот поединок стал 7-м в Ла Лиге (9 место в истории среди украинцев).

