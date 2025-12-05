Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 декабря 2025, 02:11
Президент Барселоны Лапорта: «Я не собираюсь вести себя, как Путин»

Жоан заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий подряд срок

Президент Барселоны Лапорта: «Я не собираюсь вести себя, как Путин»
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий подряд срок.

Лапорта занимает должность с 2021 года, а следующие президентские выборы запланированы на 2026 год.

«Когда будут выборы? Когда наступит подходящий момент – в период с 15 марта по 15 июня. В конце января мы определим наиболее подходящую дату для клуба. Сейчас наше внимание сосредоточено на ежедневной работе и на том, что происходит с командой.

Мы пока не определились с точным числом. Нужно понять, как команда выступит в Кубке и Ла Лиге. Выборы всегда создают определенное напряжение для клуба, и мы не хотим навредить игрокам.

Я не собираюсь вести себя так, как Путин или Мадуро. Президент может занимать пост два срока подряд, и этого достаточно. Теоретически я мог бы избраться снова, но не собираюсь этого делать. Это было бы неправильно», – подчеркнул Лапорта.

Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
