Президент Барселоны Лапорта: «Я не собираюсь вести себя, как Путин»
Жоан заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий подряд срок
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий подряд срок.
Лапорта занимает должность с 2021 года, а следующие президентские выборы запланированы на 2026 год.
«Когда будут выборы? Когда наступит подходящий момент – в период с 15 марта по 15 июня. В конце января мы определим наиболее подходящую дату для клуба. Сейчас наше внимание сосредоточено на ежедневной работе и на том, что происходит с командой.
Мы пока не определились с точным числом. Нужно понять, как команда выступит в Кубке и Ла Лиге. Выборы всегда создают определенное напряжение для клуба, и мы не хотим навредить игрокам.
Я не собираюсь вести себя так, как Путин или Мадуро. Президент может занимать пост два срока подряд, и этого достаточно. Теоретически я мог бы избраться снова, но не собираюсь этого делать. Это было бы неправильно», – подчеркнул Лапорта.
