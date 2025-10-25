Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел определился с судьбой Ваната и Цыганкова на матч против Овьедо
Испания
25 октября 2025, 14:13 |
1171
0

Мичел определился с судьбой Ваната и Цыганкова на матч против Овьедо

Виктор и Владислав сыграют с первых минут против Овьедо

25 октября 2025, 14:13 |
1171
0
Мичел определился с судьбой Ваната и Цыганкова на матч против Овьедо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 25 октября, Жирона сыграет домашний матч десятого тура испанской Ла Лиги, где встретится с Овьедо.

Главный тренер Жироны Мичел определился со стартовым составом своей команды на предстоящий поединок. С первых минут на поле выйдут украинский вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Матч Жирона – Овьедо запланирован на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Жирона занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 6 турнирных баллов. Овьедо находится на 19 строчке с 6 очками, но лучшей разницей мячей.

По теме:
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
МБАППЕ: «На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч»
Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона Овьедо стартовые составы Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25 октября 2025, 00:11 12
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова

Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»

Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 25 октября 2025, 08:24 4
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 25 октября Лионель оформил дубль за Интер Майами в матче с Нэшвиллом

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Клуб УПЛ подписал известного украинского форварда, но играть он не будет
Футбол | 25.10.2025, 13:53
Клуб УПЛ подписал известного украинского форварда, но играть он не будет
Клуб УПЛ подписал известного украинского форварда, но играть он не будет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем