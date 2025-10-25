Мичел определился с судьбой Ваната и Цыганкова на матч против Овьедо

В субботу, 25 октября, Жирона сыграет домашний матч десятого тура испанской Ла Лиги, где встретится с Овьедо.

Главный тренер Жироны Мичел определился со стартовым составом своей команды на предстоящий поединок. С первых минут на поле выйдут украинский вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Матч Жирона – Овьедо запланирован на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Жирона занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 6 турнирных баллов. Овьедо находится на 19 строчке с 6 очками, но лучшей разницей мячей.