Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 13:53
В Оболони рассказали, почему пригласили Ковпака: «Клуб искал ассистента»

Александр Антоненко рассказал, почему Оболонь решила пригласить Александра Ковпака

В Оболони рассказали, почему пригласили Ковпака: «Клуб искал ассистента»
ФК ЛНЗ. Александр Ковпак

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко рассказал, как приняли решение пригласить в тренерский штаб «пивоваров» Александра Ковпака.

– Как возникла идея пригласить работать в Оболонь культового в прошлом нападающего Александра Ковпака?

– Клуб искал ассистента в тренерский состав. Предложили эту должность Ковпаку. Разговаривая по телефону, договорились о предыдущей встрече на Оболони-Арене. И когда состоялась беседа, мы практически договорились о сотрудничестве. Решили этот вопрос с президентом и ударили по рукам с Сан Саничем, – сказал Антоненко.

В своей тренерской карьере Александр Ковпак возглавлял первую команду черкасского ЛНС в дебютном сезоне «фиолетовых» в Украинской Премьер-лиге, а затем работал в академии «фиолетовых».

Александр Ковпак Александр Антоненко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
