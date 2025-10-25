В Оболони рассказали, почему пригласили Ковпака: «Клуб искал ассистента»
Александр Антоненко рассказал, почему Оболонь решила пригласить Александра Ковпака
Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко рассказал, как приняли решение пригласить в тренерский штаб «пивоваров» Александра Ковпака.
– Как возникла идея пригласить работать в Оболонь культового в прошлом нападающего Александра Ковпака?
– Клуб искал ассистента в тренерский состав. Предложили эту должность Ковпаку. Разговаривая по телефону, договорились о предыдущей встрече на Оболони-Арене. И когда состоялась беседа, мы практически договорились о сотрудничестве. Решили этот вопрос с президентом и ударили по рукам с Сан Саничем, – сказал Антоненко.
В своей тренерской карьере Александр Ковпак возглавлял первую команду черкасского ЛНС в дебютном сезоне «фиолетовых» в Украинской Премьер-лиге, а затем работал в академии «фиолетовых».
