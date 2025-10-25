Битва за еврокубки. Названы стартовые составы на матч Металлист 1925 – ЛНЗ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 11:58
90
0

Команды сыграют матч 10 тура УПЛ

ФК Металлист 1925.

В субботу, 25 октября, состоится матч между харьковским Металлистом 1925 и черкасским ЛНЗ в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги.

Младен Бартулович и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи выставили оптимальные десятки на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч Металлист 1925 – ЛНЗ запланирован на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на шестой строчке с 16 баллами.

Олег Вахоцкий
