Битва за еврокубки. Названы стартовые составы на матч Металлист 1925 – ЛНЗ
Команды сыграют матч 10 тура УПЛ
В субботу, 25 октября, состоится матч между харьковским Металлистом 1925 и черкасским ЛНЗ в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги.
Младен Бартулович и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи выставили оптимальные десятки на игру.
Матч Металлист 1925 – ЛНЗ запланирован на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на шестой строчке с 16 баллами.
