Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «В составе Буковины футболисты высокого уровня»
Украина. Первая лига
25 октября 2025, 10:38 |
239
0

Андерсон РИБЕЙРО: «В составе Буковины футболисты высокого уровня»

Наставник ФК ЮКСА прокомментировал поражение в матче с «Буковиной»

25 октября 2025, 10:38 |
239
0
Андерсон РИБЕЙРО: «В составе Буковины футболисты высокого уровня»
ФК Буковина. Андерсон Рибейро

В матче 13-го тура Первой лиги ЮКСА в гостях проиграла «Буковине» со счетом 1:4. Главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро дал оценку поражению своей команды.

– Сегодня ваша команда противостояла на выезде лидеру чемпионата. Каким был ваш первоначальный план на игру и удалось ли его реализовать?

– В первую очередь хочу поздравить команду Сергея Шищенко с победой. Также поздравляю и Виталия Комарницкого – мы с ним хорошо знакомы, ведь в свое время играли вместе за футбольный клуб «Харьков». Главная причина, почему «Буковина» сейчас возглавляет турнирную таблицу – высокое качество ее игроков. Конечно, мы приехали в Черновцы за очками, но я сразу предупредил своих ребят, что легко не будет. Мы ожидали стартового давления от соперника, ведь во время анализа заметили, что «Буковина» часто забивает в первые минуты. Так и случилось – они отличились уже в начале встречи. В составе хозяев есть футболисты высокого уровня, в частности Подлепенец, с которым я работал в «Металлисте». Я говорил игрокам быть осторожными, потому что он обладает отличным дриблингом и способен сделать разницу. Сегодня он собственно и сделал игру.

– Было ли в исполнении «Буковины» что-то такое, чего вы не увидели при разборе команды? Удивили ли вас чем-то подопечные Сергея Шищенко?

– В первую очередь хочу отметить разницу в классе и квалификации футболистов. У большинства игроков «Буковины» есть опыт выступлений в Премьер-лиге, и это хорошо видно на поле. Моя стратегия была такой, чтобы подарить зрителям зрелищную игру. Все понимают, на каком месте сейчас «Буковина» и на каком мы, поэтому нам было непросто противостоять команде, которая в этом сезоне не знала горечи поражений, тем более играли они на домашнем стадионе. В то же время, этот поединок стал очень полезным опытом для моих игроков. Мы сделаем детальный анализ, потому что для нас это часть процесса перестройки. Молодые футболисты должны учиться принимать правильные решения в поле. У нас есть свой путь развития, и подобные игры помогают нам становиться сильнее.

По теме:
Стало известно, сколько зрителей посетит львовское дерби
Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Битва за еврокубки. Названы стартовые составы на матч Металлист 1925 – ЛНЗ
Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Футбол | 25 октября 2025, 09:49 3
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»

Олег Саленко остался недоволен игрой киевского клуба после поражения в Лиге конференций

Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 октября 2025, 09:44 0
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Футбол | 24.10.2025, 15:26
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем