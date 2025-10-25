Андерсон РИБЕЙРО: «В составе Буковины футболисты высокого уровня»

В матче 13-го тура Первой лиги ЮКСА в гостях проиграла «Буковине» со счетом 1:4. Главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро дал оценку поражению своей команды.

– Сегодня ваша команда противостояла на выезде лидеру чемпионата. Каким был ваш первоначальный план на игру и удалось ли его реализовать?

– В первую очередь хочу поздравить команду Сергея Шищенко с победой. Также поздравляю и Виталия Комарницкого – мы с ним хорошо знакомы, ведь в свое время играли вместе за футбольный клуб «Харьков». Главная причина, почему «Буковина» сейчас возглавляет турнирную таблицу – высокое качество ее игроков. Конечно, мы приехали в Черновцы за очками, но я сразу предупредил своих ребят, что легко не будет. Мы ожидали стартового давления от соперника, ведь во время анализа заметили, что «Буковина» часто забивает в первые минуты. Так и случилось – они отличились уже в начале встречи. В составе хозяев есть футболисты высокого уровня, в частности Подлепенец, с которым я работал в «Металлисте». Я говорил игрокам быть осторожными, потому что он обладает отличным дриблингом и способен сделать разницу. Сегодня он собственно и сделал игру.

– Было ли в исполнении «Буковины» что-то такое, чего вы не увидели при разборе команды? Удивили ли вас чем-то подопечные Сергея Шищенко?

– В первую очередь хочу отметить разницу в классе и квалификации футболистов. У большинства игроков «Буковины» есть опыт выступлений в Премьер-лиге, и это хорошо видно на поле. Моя стратегия была такой, чтобы подарить зрителям зрелищную игру. Все понимают, на каком месте сейчас «Буковина» и на каком мы, поэтому нам было непросто противостоять команде, которая в этом сезоне не знала горечи поражений, тем более играли они на домашнем стадионе. В то же время, этот поединок стал очень полезным опытом для моих игроков. Мы сделаем детальный анализ, потому что для нас это часть процесса перестройки. Молодые футболисты должны учиться принимать правильные решения в поле. У нас есть свой путь развития, и подобные игры помогают нам становиться сильнее.