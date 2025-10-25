Украинскому клубу грозит техническое поражение из-за отказа играть матч

Генеральный директор ФК «Чернигов» Николай Синица рассказал детали о судьбе матча с харьковским «Металлистом», который не состоялся 21 сентября из-за воздушной тревоги. Тогда черниговская команда обвинила соперника в нежелании играть поединок.

В настоящее время дело рассматривается Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола. ФК «Чернигов» требует, чтобы сопернику было засчитано техническое поражение.

– Что касается матча против «Металлиста», присудят или нет команде из Харькова техническое поражение, то мы ждем решения от КДК. Мы уверены, что были нарушены регламентные нормы, не выдержана процедура и не может быть так, что одна команда решает судьбу поединка.

Для этого есть регламент, в котором сказано, что только официальные лица должны принимать решение о проведении или не проведении поединка. С «Металлистом», напомню, мы были за то, чтобы играть, судьи тоже, но харьковчане забрали вещи и уехали...

– Представители контрольно-дисциплинарного комитета еще не вынесли свое решение?

– КДК уже несколько раз переносило заседание по рассмотрению дела по матчу с «Металлистом», собирают дополнительные доказательства. Чем завершится, пока не знаем. Мы уверены в своей правоте, что и должны подтвердить наши юристы, – рассказал Синица.