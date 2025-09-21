Не из-за тревоги. Чернигов выступил с заявлением после отмененного матча

21 сентября должен был состояться матч седьмого тура Первой лиги между «Черниговом» и «Металлистом».

Воздушная тревога в городе вынудила отложить начало встречи, запланированной на 12:30.

После завершения опасности появилась информация, что матч перенесен и будет проведен в другой день.

По словам пресс-службы «Чернигова», соперник отказался выходить на поле после отмены тревоги и покинул пределы стадиона.

«Отсутствие уважения к Чернигову и черниговцам в день города.

Сегодняшний матч не состоялся, потому что харьковский «Металлист» отказался выходить на поле.

Воздушная тревога завершилась через 1 час и 11 минут после запланированного начала игры, однако гости все равно решили не играть.

Болельщики, которые ежедневно живут под обстрелами и ждали праздник футбола, вместо этого получили разочарование в самый важный для города день», – написала пресс-служба.