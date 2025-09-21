Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не из-за тревоги. Чернигов выступил с заявлением после отмененного матча
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 18:54 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:55
1050
0

Не из-за тревоги. Чернигов выступил с заявлением после отмененного матча

Клуб обвинил «Металлист» в нежелании выходить на поле после отбоя

ФК Чернигов

21 сентября должен был состояться матч седьмого тура Первой лиги между «Черниговом» и «Металлистом».

Воздушная тревога в городе вынудила отложить начало встречи, запланированной на 12:30.

После завершения опасности появилась информация, что матч перенесен и будет проведен в другой день.

По словам пресс-службы «Чернигова», соперник отказался выходить на поле после отмены тревоги и покинул пределы стадиона.

«Отсутствие уважения к Чернигову и черниговцам в день города.

Сегодняшний матч не состоялся, потому что харьковский «Металлист» отказался выходить на поле.

Воздушная тревога завершилась через 1 час и 11 минут после запланированного начала игры, однако гости все равно решили не играть.

Болельщики, которые ежедневно живут под обстрелами и ждали праздник футбола, вместо этого получили разочарование в самый важный для города день», – написала пресс-служба.

Андрей Витренко Источник: ФК Чернигов
