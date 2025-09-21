Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Чернигов компенсирует деньги за билеты после скандала с Металлистом
Украина. Первая лига
21 сентября 2025, 18:41 |
775
0

ФК Чернигов компенсирует деньги за билеты после скандала с Металлистом

Харьковская команда отказалась выходить на поле после отбоя воздушной тревоги

21 сентября 2025, 18:41 |
775
0
ФК Чернигов компенсирует деньги за билеты после скандала с Металлистом
ФК Чернигов

Руководство ФК «Чернигов» сообщило, что компенсирует стоимость билетов болельщиков за несостоявшийся матч с «Металлистом».

«Благодарим всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду.

Нам искренне досадно, что игра не состоялась, но ваше присутствие и поддержка для нас – бесценны!

Вернуть билет и получить назад деньги можно будет на следующем домашнем матче ФК «Чернигов», – говорится в сообщении.

Матч ФК «Чернигов» – «Металлист» не начался вовремя из-за воздушной тревоги. После отбоя харьковский клуб отказался выходить на поле, мотивируя свое решение отсутствием чувства безопасности.

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков перенос матчей воздушная тревога
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21 сентября 2025, 18:18 15
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!

Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 59
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
Футбол | 21.09.2025, 19:28
Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
19.09.2025, 20:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем