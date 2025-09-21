ФК Чернигов компенсирует деньги за билеты после скандала с Металлистом
Харьковская команда отказалась выходить на поле после отбоя воздушной тревоги
Руководство ФК «Чернигов» сообщило, что компенсирует стоимость билетов болельщиков за несостоявшийся матч с «Металлистом».
«Благодарим всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду.
Нам искренне досадно, что игра не состоялась, но ваше присутствие и поддержка для нас – бесценны!
Вернуть билет и получить назад деньги можно будет на следующем домашнем матче ФК «Чернигов», – говорится в сообщении.
Матч ФК «Чернигов» – «Металлист» не начался вовремя из-за воздушной тревоги. После отбоя харьковский клуб отказался выходить на поле, мотивируя свое решение отсутствием чувства безопасности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино
Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м