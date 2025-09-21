ФК Чернигов компенсирует деньги за билеты после скандала с Металлистом

Руководство ФК «Чернигов» сообщило, что компенсирует стоимость билетов болельщиков за несостоявшийся матч с «Металлистом».

«Благодарим всех болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду.

Нам искренне досадно, что игра не состоялась, но ваше присутствие и поддержка для нас – бесценны!

Вернуть билет и получить назад деньги можно будет на следующем домашнем матче ФК «Чернигов», – говорится в сообщении.

Матч ФК «Чернигов» – «Металлист» не начался вовремя из-за воздушной тревоги. После отбоя харьковский клуб отказался выходить на поле, мотивируя свое решение отсутствием чувства безопасности.