Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

25 октября Лионель Месси из Интер Майами забил 890-й и 891-й голы в карьере, оформив дубль в ворота Нэшвилла в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS 2025.

Для этого Лео понадобилось 1131 матч. В среднем Месси забивает каждые 104.4 минуты. Что касается выступлений за Интер Майами, то для Лео это был 83 поединок – 73 мяча и 38 ассистов.

У извечного соперника Месси Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовской Аль-Наср, в активе 949 голов – португалец мечтает покорить планку в 1000 мячей. КриРо за карьеру провел 1292 встречи – он забивает каждые 111.3 минуты.

Если сравнивать дубли, то Месси в игре с Нэшвиллом оформил 176-й дубль. У Роналду – 170.

Распределение голов Роналду и Месси по календарному году