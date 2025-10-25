Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
25 октября 2025, 08:24
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 25 октября Лионель оформил дубль за Интер Майами в матче с Нэшвиллом

Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Лионель Месси и Криштиану Роналду

25 октября Лионель Месси из Интер Майами забил 890-й и 891-й голы в карьере, оформив дубль в ворота Нэшвилла в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS 2025.

Для этого Лео понадобилось 1131 матч. В среднем Месси забивает каждые 104.4 минуты. Что касается выступлений за Интер Майами, то для Лео это был 83 поединок – 73 мяча и 38 ассистов.

У извечного соперника Месси Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовской Аль-Наср, в активе 949 голов – португалец мечтает покорить планку в 1000 мячей. КриРо за карьеру провел 1292 встречи – он забивает каждые 111.3 минуты.

Если сравнивать дубли, то Месси в игре с Нэшвиллом оформил 176-й дубль. У Роналду – 170.

Распределение голов Роналду и Месси по календарному году

Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
