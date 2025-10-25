Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 08:27 | Обновлено 25 октября 2025, 08:36
Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции

В услугах Тараса Михавко заинтересован «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Gunebakis.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор», который ищет усиление в линию обороны. Два центральных защитника – Сердар Саатчи и Райан Бания – не входят в планы главного тренера Фатиха Текке, который попросил руководство выйти на трансферный рынок в поисках нового футболиста на эту позицию.

«Трабзонспор» давно следит за прогрессом Михавко и считает его идеальным кандидатом для команды, в которой уже играют три украинских футболиста – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

В нынешнем сезоне Михавко провел 15 матчей, в которых забил три гола. Контракт футболиста истекает в феврале 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Динамо Киев Тарас Михавко чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
