Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Тарас Михавко может перебраться в чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Gunebakis.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор», который ищет усиление в линию обороны. Два центральных защитника – Сердар Саатчи и Райан Бания – не входят в планы главного тренера Фатиха Текке, который попросил руководство выйти на трансферный рынок в поисках нового футболиста на эту позицию.

«Трабзонспор» давно следит за прогрессом Михавко и считает его идеальным кандидатом для команды, в которой уже играют три украинских футболиста – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

В нынешнем сезоне Михавко провел 15 матчей, в которых забил три гола. Контракт футболиста истекает в феврале 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.