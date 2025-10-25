Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Хозяева поля забили два мяча уже в первые 15 минут игры
«Лидс» одержал важную домашнюю победу над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 9-го тура Английской Премьер-лиги.
Команда из Йоркшира забила дважды в начале игры, а гости сумели лишь сократить отставание в конце встречи.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уже на 3-й минуте «Лидс» открыл счет, забил Бренден Ааронсон. Вскоре Джо Родон удвоил преимущество хозяев.
Во второй половине лондонская команда активизировалась и на последних минутах матча сумела отыграть один мяч, на 90-й минуте отличился Матеуш Фернандеш.
Молотобойцы находятся в зоне вылета с 4 очками (19-е место), а Лидс поднялся на 13-е место (11 очков).
АПЛ. 9-й тур, 24 октября 2025
Лидс – Вест Хэм – 2:1
Голы: Ааронсон, 3, Родон, 15 – Фернандеш, 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
|19
|2
|Манчестер Сити
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед
|16
|3
|Борнмут
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон
|15
|4
|Ливерпуль
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль
|15
|5
|Челси
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси
|14
|6
|Тоттенхэм
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм
|14
|7
|Сандерленд
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед
|13
|10
|Брайтон
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла
|12
|12
|Эвертон
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла
|11
|13
|Лидс
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс
|11
|14
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси
|10
|15
|Ньюкасл
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон
|9
|16
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс
|8
|17
|Бёрнли
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль
|7
|18
|Ноттингем Форест
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
|5
|19
|Вест Хэм
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
|4
|20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон
|2
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»
Информация, которая не могла не появиться на фоне последних неудач «горняков»