Чемпионат Англии
Лидс
24.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
Англия
25 октября 2025, 00:23 | Обновлено 25 октября 2025, 01:28
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом

Хозяева поля забили два мяча уже в первые 15 минут игры

Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» одержал важную домашнюю победу над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Команда из Йоркшира забила дважды в начале игры, а гости сумели лишь сократить отставание в конце встречи.

Уже на 3-й минуте «Лидс» открыл счет, забил Бренден Ааронсон. Вскоре Джо Родон удвоил преимущество хозяев.

Во второй половине лондонская команда активизировалась и на последних минутах матча сумела отыграть один мяч, на 90-й минуте отличился Матеуш Фернандеш.

Молотобойцы находятся в зоне вылета с 4 очками (19-е место), а Лидс поднялся на 13-е место (11 очков).

АПЛ. 9-й тур, 24 октября 2025

Лидс – Вест Хэм – 2:1

Голы: Ааронсон, 3, Родон, 15 – Фернандеш, 90

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 8 6 1 1 15 - 3 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 19
2 Манчестер Сити 8 5 1 2 17 - 6 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 16
3 Борнмут 8 4 3 1 14 - 11 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 15
4 Ливерпуль 8 5 0 3 14 - 11 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 15
5 Челси 8 4 2 2 16 - 9 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 14
6 Тоттенхэм 8 4 2 2 14 - 7 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 14
7 Сандерленд 8 4 2 2 9 - 6 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 14
8 Кристал Пэлас 8 3 4 1 12 - 8 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 13
9 Манчестер Юнайтед 8 4 1 3 11 - 12 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 13
10 Брайтон 8 3 3 2 12 - 11 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 12
11 Астон Вилла 8 3 3 2 8 - 8 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 12
12 Эвертон 8 3 2 3 9 - 9 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 11
13 Лидс 9 3 2 4 9 - 14 01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 11
14 Брентфорд 8 3 1 4 11 - 12 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 10
15 Ньюкасл 8 2 3 3 7 - 7 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 9
16 Фулхэм 8 2 2 4 8 - 12 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8
17 Бёрнли 8 2 1 5 9 - 15 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 7
18 Ноттингем Форест 8 1 2 5 5 - 15 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 5
19 Вест Хэм 9 1 1 7 7 - 20 02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 4
20 Вулверхэмптон 8 0 2 6 5 - 16 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 2
События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Родон (Лидс), асcист Шон Лонгстафф.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
чемпионат Англии по футболу Лидс Вест Хэм Английская Премьер-лига Джо Родон видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов
