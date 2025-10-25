Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом

«Лидс» одержал важную домашнюю победу над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Команда из Йоркшира забила дважды в начале игры, а гости сумели лишь сократить отставание в конце встречи.

Уже на 3-й минуте «Лидс» открыл счет, забил Бренден Ааронсон. Вскоре Джо Родон удвоил преимущество хозяев.

Во второй половине лондонская команда активизировалась и на последних минутах матча сумела отыграть один мяч, на 90-й минуте отличился Матеуш Фернандеш.

Молотобойцы находятся в зоне вылета с 4 очками (19-е место), а Лидс поднялся на 13-е место (11 очков).

АПЛ. 9-й тур, 24 октября 2025

Лидс – Вест Хэм – 2:1

Голы: Ааронсон, 3, Родон, 15 – Фернандеш, 90

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 8 6 1 1 15 - 3 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас 18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал 04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 19 2 Манчестер Сити 8 5 1 2 17 - 6 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити 18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон 05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 16 3 Борнмут 8 4 3 1 14 - 11 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест 18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут 03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 15 4 Ливерпуль 8 5 0 3 14 - 11 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль 19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 15 5 Челси 8 4 2 2 16 - 9 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд 18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 14 6 Тоттенхэм 8 4 2 2 14 - 7 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм 19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 14 7 Сандерленд 8 4 2 2 9 - 6 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд 18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон 04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 14 8 Кристал Пэлас 8 3 4 1 12 - 8 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас 18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут 05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 13 9 Манчестер Юнайтед 8 4 1 3 11 - 12 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон 19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 13 10 Брайтон 8 3 3 2 12 - 11 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон 18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл 05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 12 11 Астон Вилла 8 3 3 2 8 - 8 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити 19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 12 12 Эвертон 8 3 2 3 9 - 9 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм 18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон 05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 11 13 Лидс 9 3 2 4 9 - 14 01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс 24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс 04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 11 14 Брентфорд 8 3 1 4 11 - 12 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль 20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд 05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 10 15 Ньюкасл 8 2 3 3 7 - 7 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм 18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл 05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 9 16 Фулхэм 8 2 2 4 8 - 12 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм 18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал 03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд 13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8 17 Бёрнли 8 2 1 5 9 - 15 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли 18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс 05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 7 18 Ноттингем Форест 8 1 2 5 5 - 15 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест 18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 5 19 Вест Хэм 9 1 1 7 7 - 20 02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл 24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд 04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас 4 20 Вулверхэмптон 8 0 2 6 5 - 16 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли 18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон 05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

