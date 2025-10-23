В пятницу, 24 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Действующие победители Чемпионшипа, как и ожидалось, не выглядят слишком стабильными после повышения в Премьер-лигу. Однако даже так команда показывает довольно неплохие результаты – за 8 игр «павлины» добыли в борьбе 8 очков, которые позволяют им находиться на 16-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 3 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.

Вест Хэм

А вот лондонский клуб сейчас находится в действительно ужасающей форме. После 8 туров Премьер-лиги «молотобойцы» имеют на балансе всего 4 балла и занимают предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. От безопасной зоны клуб отделяет уже не менее 3 очков.

Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» также вылетел рано. В 1/32 финала соревнований команду преодолел «Вулверхемптон» со счетом 3:2.

Недавно у лондонцев сменился тренер – после серии неудовлетворительных результатов был уволен Грэм Поттер, а на его место назначили Нуну Эшпериту Санту. Эта игра станет для него 4-й во главе команды (первые три дважды завершались поражением, а еще 1 раз вничью).

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в Премьер-лиге сезона 2022/23. Тогда первая игра завершилась вничью 2:2, а во второй победил «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды за это время 4 поражения и 1 ничья.

«Вест Хэм» пропустил 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Бийол, Родон, Богл – Штах, Груев, Лонгстафф – Ааронсон, Калверт-Льюин, Джеймс

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Ван-Биссака – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.