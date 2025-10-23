Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лидс
24.10.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 октября 2025, 23:11 | Обновлено 23 октября 2025, 23:16
5
0

Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2025, 23:11 | Обновлено 23 октября 2025, 23:16
5
0
Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Лидс

В пятницу, 24 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Действующие победители Чемпионшипа, как и ожидалось, не выглядят слишком стабильными после повышения в Премьер-лигу. Однако даже так команда показывает довольно неплохие результаты – за 8 игр «павлины» добыли в борьбе 8 очков, которые позволяют им находиться на 16-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 3 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.

Вест Хэм

А вот лондонский клуб сейчас находится в действительно ужасающей форме. После 8 туров Премьер-лиги «молотобойцы» имеют на балансе всего 4 балла и занимают предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. От безопасной зоны клуб отделяет уже не менее 3 очков.

Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» также вылетел рано. В 1/32 финала соревнований команду преодолел «Вулверхемптон» со счетом 3:2.

Недавно у лондонцев сменился тренер – после серии неудовлетворительных результатов был уволен Грэм Поттер, а на его место назначили Нуну Эшпериту Санту. Эта игра станет для него 4-й во главе команды (первые три дважды завершались поражением, а еще 1 раз вничью).

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в Премьер-лиге сезона 2022/23. Тогда первая игра завершилась вничью 2:2, а во второй победил «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды за это время 4 поражения и 1 ничья.
  • «Вест Хэм» пропустил 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Бийол, Родон, Богл – Штах, Груев, Лонгстафф – Ааронсон, Калверт-Льюин, Джеймс

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Ван-Биссака – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Лидс
24 октября 2025 -
22:00
Вест Хэм
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Барса предложила своего звездного футболиста грандам АПЛ. Может уйти зимой
Лидс Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23 октября 2025, 21:43 114
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове

Целая куча непонятных решений от Турана

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23 октября 2025, 08:45 0
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри

Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри

ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
Футбол | 23.10.2025, 23:01
ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23.10.2025, 04:57
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 60
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 3
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем