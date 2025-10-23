Лидс – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 24 октября в 22:00 по Киеву
В пятницу, 24 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Лидс
Действующие победители Чемпионшипа, как и ожидалось, не выглядят слишком стабильными после повышения в Премьер-лигу. Однако даже так команда показывает довольно неплохие результаты – за 8 игр «павлины» добыли в борьбе 8 очков, которые позволяют им находиться на 16-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 3 зачетных пункта.
Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Шеффилд Венздей» в серии пенальти.
Вест Хэм
А вот лондонский клуб сейчас находится в действительно ужасающей форме. После 8 туров Премьер-лиги «молотобойцы» имеют на балансе всего 4 балла и занимают предпоследнее, 19 место турнирной таблицы. От безопасной зоны клуб отделяет уже не менее 3 очков.
Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» также вылетел рано. В 1/32 финала соревнований команду преодолел «Вулверхемптон» со счетом 3:2.
Недавно у лондонцев сменился тренер – после серии неудовлетворительных результатов был уволен Грэм Поттер, а на его место назначили Нуну Эшпериту Санту. Эта игра станет для него 4-й во главе команды (первые три дважды завершались поражением, а еще 1 раз вничью).
Личные встречи
В последний раз клубы играли между собой еще в Премьер-лиге сезона 2022/23. Тогда первая игра завершилась вничью 2:2, а во второй победил «Вест Хэм» со счетом 3:1.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Вест Хэма» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды за это время 4 поражения и 1 ничья.
- «Вест Хэм» пропустил 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
- «Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 5 игр подряд.
Возможные стартовые составы
Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Бийол, Родон, Богл – Штах, Груев, Лонгстафф – Ааронсон, Калверт-Льюин, Джеймс
Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Тодибо, Ван-Биссака – Соучек, Фернандеш – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Уилсон
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.
22:00
