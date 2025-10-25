Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
25 октября 2025, 00:15 | Обновлено 25 октября 2025, 00:21
ДИРЯВКА: «Сложно конкурировать даже с командами уровня Легии и Самсунспора»

Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил уровень подготовки представителей Украины в поединках 2-го тура основного раунда Лиги конференций, где киевское «Динамо» уступило турецкому «Самсунспору» (0:3), а донецкий «Шахтер» – польской «Легии» (1:2).

– Если откровенно, то меня удивили прогнозы большинства экспертов, которые высоко оценивали шансы наших команд, особенно «Шахтера». Но, к сожалению, реалии таковы, что отечественным грандам всё сложнее конкурировать даже с клубами уровня «Самсунспора» и «Легии».

– Чем можно объяснить, что даже наши ведущие команды постепенно сдают позиции?

– Есть объективные и субъективные причины. Отечественные команды из-за российской агрессии вынуждены домашние матчи в еврокубках проводить за границей, и из-за логистических проблем это негативно влияет на тренировочный процесс и восстановление. С каждым годом всё труднее усиливаться именитыми легионерами, которые бы делали «погоду» на международной арене. А у соперников с этим никаких проблем.

С другой стороны, я не заметил каких-то новых тренерских идей в арсенале наставника «Шахтера» Арды Турана и его киевского коллеги Александра Шовковского. Вспоминается, когда турецкий специалист только появился у руля «горняков», они приятно удивили в нескольких поединках подряд. Однако потом притормозили. Конечно, это можно объяснить потерей лидеров Судакова, Кевина, которым найти достойную замену очень сложно, но ведь факт, что почему-то не прогрессируют другие игроки «Шахтера».

Похожая ситуация и с динамовцами. Ещё совсем недавно они уверенно преодолевали сопротивление довольно известных визави в Лиге чемпионов, а ныне замыкают таблицу в Лиге конференций. Наверное, действительно, это наш уровень. Да и может ли быть иначе, когда, наблюдая за игрой тех же киевлян, не видишь, за счёт чего они могут доминировать, кому под силу забить гол.

– Нам ничего не остаётся, как смириться с ролями второго плана?

– Об этом не может быть и речи, но без переоценки ценностей не обойтись. И, чтобы хотя бы притормозить падение, нужно больше креатива в тренировочном процессе, стараться радовать новыми наработками, быть настойчивее в поиске футбольных талантов. Как видите, очень многое зависит от нас.

– После поражений тон экспертов резко изменился, и они уже подвергают уничтожающей критике динамовцев и «горняков».

– Этому можно только удивляться. Поверьте, для меня эти неудачи не были неожиданными. Просто наши сыграли на пределе своих возможностей. В конце концов, ещё ничего не потеряно. Те же динамовцы с двумя поражениями в пассиве в случае побед в следующих матчах с «Зриньски» и «Омонией» сразу вернут интригу в борьбу за выход в раунд плей-офф.

Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Дирявка инсайд Лига конференций Самсунспор - Динамо Самсунспор Шахтер - Легия Легия Варшава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
