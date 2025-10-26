Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 октября 2025, 00:08
Реал подписал контракт со звездным вратарем

Куртуа останется в Мадриде до лета 2028 года

Реал подписал контракт со звездным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Руководство мадридского «Реала» приняло решение о будущем звездного вратаря.

По информации испанского портала Defensa Central, «бланкос» приняли решение продлить контракт с Тибо Куртуа до 2028 года. Бельгиец рад остаться в клубе. Стороны уже подписали соглашение.

Отмечается, что «Реал» пока не будет официально объявлять о продлении соглашения с Куртуа, а сделает это следующим летом.

В этом сезоне в активе Куртуа 12 матчей, десять пропущенных голов и шесть поединков, которые бельгиец отыграл на ноль.

По теме:
Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала
Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение
Главный тренер Жироны нашел слабые стороны Цыганкова и Ваната
чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Браим Диас
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
