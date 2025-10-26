Реал подписал контракт со звездным вратарем

Руководство мадридского «Реала» приняло решение о будущем звездного вратаря.

По информации испанского портала Defensa Central, «бланкос» приняли решение продлить контракт с Тибо Куртуа до 2028 года. Бельгиец рад остаться в клубе. Стороны уже подписали соглашение.

Отмечается, что «Реал» пока не будет официально объявлять о продлении соглашения с Куртуа, а сделает это следующим летом.

В этом сезоне в активе Куртуа 12 матчей, десять пропущенных голов и шесть поединков, которые бельгиец отыграл на ноль.