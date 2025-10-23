Хаби Алонсо выбрал неожиданную роль для голкипера Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился неожиданным прогнозом относительно будущего испанского вратаря Тибо Куртуа.

«Тибо Куртуа глубоко увлечен игрой, и в будущем вполне может попробовать себя в роли тренера. Ведь наставнику важно иметь рядом футболистов, которые не просто играют, а стремятся понимать суть футбола», – отметил Хаби Алонсо.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал откровенный совет своему близкому другу и партнеру по команде испанскому хавбеку Дани Себальосу – покинуть Мадрид.

