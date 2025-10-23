Испания23 октября 2025, 00:23 |
Хаби Алонсо выбрал неожиданную роль для голкипера Реала
Испанец считает, что Тибо Куртуа может стать тренером
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился неожиданным прогнозом относительно будущего испанского вратаря Тибо Куртуа.
«Тибо Куртуа глубоко увлечен игрой, и в будущем вполне может попробовать себя в роли тренера. Ведь наставнику важно иметь рядом футболистов, которые не просто играют, а стремятся понимать суть футбола», – отметил Хаби Алонсо.
Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал откровенный совет своему близкому другу и партнеру по команде испанскому хавбеку Дани Себальосу – покинуть Мадрид.
