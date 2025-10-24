Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – ЛНЗ

В субботу, 25 октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ.

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

После девяти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе ЛНЗ 17 очков, клуб разместился на четвертой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.