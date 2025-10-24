Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – ЛНЗ
Поединок десятого тура Премьер-лиги состоится 25 октября в 13:00 по киевскому времени
В субботу, 25 октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ.
Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После девяти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе ЛНЗ 17 очков, клуб разместился на четвертой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций
Тренер продолжит свою работу