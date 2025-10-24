Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 21:29 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – ЛНЗ

Поединок десятого тура Премьер-лиги состоится 25 октября в 13:00 по киевскому времени

ФК ЛНЗ Черкасы

В субботу, 25 октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ.

Команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире, стартовый свисток главного арбитра Андрея Коваленко прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После девяти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе ЛНЗ 17 очков, клуб разместился на четвертой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Комментарии
