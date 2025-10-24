Владимир МУЛИК: «Футбол я люблю прежде всего за эмоции»

Украинский нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик ответил на несколько вопросов клубной пресс–службы:

– Как вас называют в команде?

– Вовчик. Или просто Мула. Так сложилось из–за фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– «Динамо» и «Шахтер». Считаю, что это команды из числа лучших в УПЛ.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Если говорить в целом, то, пожалуй, команды из английской Премьер–лиги. Там большие скорости, много атлетизма, борьбы, динамики. Испанская лига тоже очень сильная, но все же АПЛ – номер один. А если брать что–то более экзотическое: интересный чемпионат Японии, J1 Лига. Иногда пересматриваю матчи, действительно увлекает.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Думаю, с тренером Карло Анчелотти, до недавнего времени он возглавлял «Реал». А если из игроков, моя мечта поужинать с Криштиану Роналду.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Иногда позволяю себе что–то сладкое. Например, во время отпуска или паузы между играми. Могу съесть торт.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– На бутсы. Это было несколько лет назад, когда я начал играть на профессиональном уровне.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Чаще всего «Давай!» или «Возвращайся!» – подгоняю партнеров, мотивирую. А если честно, бывают и не совсем цензурные варианты.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– «Реал» – Криштиану Роналду.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Футбол я люблю прежде всего за эмоции – это главное. Командная коммуникация важна везде: и в быту, и в питании, и на поле. А вот бегать не скажу, что люблю. Но без этого никак. Это самое трудное – и в то же время то, что делает сильнее.

Ранее «Кривбасс» опубликовал официальное заявление накануне матча с «Динамо».