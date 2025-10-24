Владимир МУЛИК: «Футбол я люблю прежде всего за эмоции»
Украинский нападающий ответил на вопросы клубной пресс-службы
Украинский нападающий «Кривбасса» Владимир Мулик ответил на несколько вопросов клубной пресс–службы:
– Как вас называют в команде?
– Вовчик. Или просто Мула. Так сложилось из–за фамилии.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– «Динамо» и «Шахтер». Считаю, что это команды из числа лучших в УПЛ.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Если говорить в целом, то, пожалуй, команды из английской Премьер–лиги. Там большие скорости, много атлетизма, борьбы, динамики. Испанская лига тоже очень сильная, но все же АПЛ – номер один. А если брать что–то более экзотическое: интересный чемпионат Японии, J1 Лига. Иногда пересматриваю матчи, действительно увлекает.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Думаю, с тренером Карло Анчелотти, до недавнего времени он возглавлял «Реал». А если из игроков, моя мечта поужинать с Криштиану Роналду.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– Иногда позволяю себе что–то сладкое. Например, во время отпуска или паузы между играми. Могу съесть торт.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
– На бутсы. Это было несколько лет назад, когда я начал играть на профессиональном уровне.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Чаще всего «Давай!» или «Возвращайся!» – подгоняю партнеров, мотивирую. А если честно, бывают и не совсем цензурные варианты.
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– «Реал» – Криштиану Роналду.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Футбол я люблю прежде всего за эмоции – это главное. Командная коммуникация важна везде: и в быту, и в питании, и на поле. А вот бегать не скажу, что люблю. Но без этого никак. Это самое трудное – и в то же время то, что делает сильнее.
Ранее «Кривбасс» опубликовал официальное заявление накануне матча с «Динамо».
