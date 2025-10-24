Кривбасс опубликовал официальное заявление накануне матча с Динамо

Криворожский «Кривбасс» опубликовал официальное заявление о судейском назначении перед матчем десятого тура с киевским «Динамо», который состоится в воскресенье, 26 октября.

«Считаем необходимым отреагировать на публикации отдельных СМИ относительно судейского назначения на центральный матч 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Кривбасс».

Футбольный клуб «Кривбасс» полностью доверяет Комитету арбитров и Украинской ассоциации футбола под руководством Андрея Николаевича Шевченко. Наш Клуб не сомневается в профессионализме и незаангажированности судейской бригады во главе с опытным арбитром ФИФА Николаем Балакиным.

Появившиеся в отдельных СМИ формулировки считаем неэтичными, провокационными и оказывающими давление на арбитров.

Призываем всех участников футбольного процесса прекратить манипуляции, сохранять уважение к игре, ее участникам и руководящим органам.

«ФК «Кривбасс» всегда ставил спортивный принцип и честную конкуренцию приоритетным ДНК нашего клуба и будет придерживаться этой позиции, несмотря на любые факторы. Чемпионами становятся на футбольном поле и в равных условиях», – сообщил генеральный директор Владимир Баенко.