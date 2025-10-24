350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
24 октября 2025, 15:26
Ламин Ямаль может перебраться в французский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, парижский гранд намерен подписать 18-летнего футболиста готовит предложение в размере 350 миллионов евро. «ПСЖ» рассматривает Ламина как трансфер века.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит серьезное усиление перед матчем против «Реала» в Ла Лиге.

Ламин Ямаль ПСЖ Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
