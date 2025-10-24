Самсунспор нанес «юбилейный» разгром Динамо

Крупное поражение от «Самсунспора» (0:3) стало 20-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 14 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов; 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Разгром динамовцам на своем поле учиняли коллективы из 9 стран. При этом чаще других испанцы – 5 раз, немцы и португальцы – по 3.

К слову, «Самсунспор» стал первым турецким клубом, победившим украинскую команду с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» крупные гостевые поражения Динамо в еврокубках

КП Дата Ранг Тренер Динамо Соперник Счет 1-е 12.01.1966 КК Виктор МАСЛОВ Селтик 0:3 5-е 18.03.1992 КЧ Анатолий ПУЗАЧ Барселона 0:3 10-е 26.09.2006 ЛЧ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Реал 1:5 15-е 07.03.2019 ЛЕ Александр ХАЦКЕВИЧ Челси 0:3 20-е 23.10.2025 ЛК Александр ШОВКОВСКИЙ Самсунспор 0:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.