Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самсунспор нанес «юбилейный» разгром Динамо
Лига конференций
24 октября 2025, 13:45 | Обновлено 24 октября 2025, 13:50
123
0

Самсунспор нанес «юбилейный» разгром Динамо

Киевляне потерпели 20-е крупное гостевое поражение в еврокубках

24 октября 2025, 13:45 | Обновлено 24 октября 2025, 13:50
123
0
Самсунспор нанес «юбилейный» разгром Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение от «Самсунспора» (0:3) стало 20-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 14 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов; 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Разгром динамовцам на своем поле учиняли коллективы из 9 стран. При этом чаще других испанцы – 5 раз, немцы и португальцы – по 3.

К слову, «Самсунспор» стал первым турецким клубом, победившим украинскую команду с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» крупные гостевые поражения Динамо в еврокубках

КП

Дата

Ранг

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-е

12.01.1966

КК

Виктор МАСЛОВ

Селтик

0:3

5-е

18.03.1992

КЧ

Анатолий ПУЗАЧ

Барселона

0:3

10-е

26.09.2006

ЛЧ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Реал

1:5

15-е

07.03.2019

ЛЕ

Александр ХАЦКЕВИЧ

Челси

0:3

20-е

23.10.2025

ЛК

Александр ШОВКОВСКИЙ

Самсунспор

0:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.

По теме:
Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»
Тренер Самсунспора: «Мы дали Динамо один шанс, но они его не использовали»
Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского
цифры и факты Динамо Киев Лига конференций Самсунспор
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24 октября 2025, 09:09 5
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 октября 2025, 14:17 0
Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Непростая битва между новичком и серебряным призером УПЛ

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 237
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 4
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем