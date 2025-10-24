Самсунспор нанес «юбилейный» разгром Динамо
Киевляне потерпели 20-е крупное гостевое поражение в еврокубках
Крупное поражение от «Самсунспора» (0:3) стало 20-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 14 раз киевляне уступали соперникам с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов; 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. Разгром динамовцам на своем поле учиняли коллективы из 9 стран. При этом чаще других испанцы – 5 раз, немцы и португальцы – по 3.
К слову, «Самсунспор» стал первым турецким клубом, победившим украинскую команду с крупным счетом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» крупные гостевые поражения Динамо в еврокубках
|
КП
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
12.01.1966
|
КК
|
Виктор МАСЛОВ
|
Селтик
|
0:3
|
5-е
|
18.03.1992
|
КЧ
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Барселона
|
0:3
|
10-е
|
26.09.2006
|
ЛЧ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Реал
|
1:5
|
15-е
|
07.03.2019
|
ЛЕ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Челси
|
0:3
|
20-е
|
23.10.2025
|
ЛК
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Самсунспор
|
0:3
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»
Непростая битва между новичком и серебряным призером УПЛ