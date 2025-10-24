Конкурент для Забарного? ПСЖ намерен подписать 17-летнего вундеркинда
Парижский клуб заинтересован в услугах Тилеля Тати, который выступает в составе «Нанта»
Французский ПСЖ планирует усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна и подписать талантливого и перспективного защитника. Об этом сообщили PSG Inide и Diario AS.
Парижский клуб заинтересован в услугах 17-летнего вундеркинда Тилеля Тати, который выступает в составе «Нанта». Французский защитник провел семь игр в чемпионате в нынешнем сезоне и привлек к себе внимание грандов из Испании, Италии и Англии.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике уверен, что Тати сможет разгрузить основных центральных защитников и выходить на поле в матчах Кубка Франии или чемпионата.
Контракт талантливого игрока с «Нантом» действует до июня 2028 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро. Ожидается, что трансфер Тилеля обойдется ПСЖ примерно в десять миллионов евро.
Тренерский штаб парижского клуба надеется, что Тати составит конкуренцию Лукасу Бералдо, Илье Забарному и Уильяну Пачо.
❤️💙🚨 Le @PSG_inside souhaite recruter Tylel Tati, défenseur prometteur de 17 ans du FC Nantes, pour compléter son effectif ! Le Barça est aussi sur le coup, alors que Lucas Beraldo ne ferait plus l’unanimité en interne !— Paris News • PSG (@Paissgnews) October 24, 2025
🗞️ @sport pic.twitter.com/x3GUcHCuS3
