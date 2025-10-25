Виктор ЛЕОНЕНКО: «Причин может быть много. Возможно, Туран обиделся»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру донецкого «Шахтера» в Лиге конференций против польской «Легии» (1:2), а также оценил решение Арды Турана выставить в матче еврокубков второй состав:

– Почему Туран выпустил дубль? Он недооценил «Легию» или дал отдохнуть игрокам?

– Причин может быть очень много. Не удивлюсь, если Туран таким образом воспитывал игроков. Возможно, он разозлился и обиделся, что решил всех посадить на скамейку запасных.

Некоторые вышедшие в старте игроки выглядели нормально, например человек с фамилией бывшего премьер-министра, я имею в виду Азарова. Грамм тоже ничего не испортил.

– Почему «Шахтер» так слабо выглядел в этом матче?

– Посоветую Турану отправить всех игроков «Шахтера» зубрить футбольные законы. Так терять мячи нельзя! Люди вообще не знают, где и сколько нужно делать касаний к мячу. Я так понимаю, что команда не понимает, что от них хочет Туран, и он не может достучаться до игроков, – считает Леоненко.