Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Причин может быть много. Возможно, Туран обиделся»
Лига конференций
25 октября 2025, 08:41 |
391
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Причин может быть много. Возможно, Туран обиделся»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру донецкого «Шахтера»

25 октября 2025, 08:41 |
391
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Причин может быть много. Возможно, Туран обиделся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру донецкого «Шахтера» в Лиге конференций против польской «Легии» (1:2), а также оценил решение Арды Турана выставить в матче еврокубков второй состав:

– Почему Туран выпустил дубль? Он недооценил «Легию» или дал отдохнуть игрокам?

– Причин может быть очень много. Не удивлюсь, если Туран таким образом воспитывал игроков. Возможно, он разозлился и обиделся, что решил всех посадить на скамейку запасных.

Некоторые вышедшие в старте игроки выглядели нормально, например человек с фамилией бывшего премьер-министра, я имею в виду Азарова. Грамм тоже ничего не испортил.

– Почему «Шахтер» так слабо выглядел в этом матче?

– Посоветую Турану отправить всех игроков «Шахтера» зубрить футбольные законы. Так терять мячи нельзя! Люди вообще не знают, где и сколько нужно делать касаний к мячу. Я так понимаю, что команда не понимает, что от них хочет Туран, и он не может достучаться до игроков, – считает Леоненко.

По теме:
Коуч Фулхэма выделил проблемы адаптации к АПЛ экс-лидера Шахтера Кевина
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ
Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Лига конференций Шахтер Донецк Легия Варшава Шахтер - Легия Виктор Леоненко Арда Туран
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24 октября 2025, 22:59 16
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский форвард намерен сменить клуб

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 25.10.2025, 08:24
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем