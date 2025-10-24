Леоненко остался недоволен игрой футболиста Шахтера: «Где вы его откопали?»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением об игре донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций, а также выбрал лучших и худших игроков в противостоянии с «Легией» (1:2).

– Кого назовете лучшим в составе «Шахтера»?

– Давайте «Льва матча» отдадим человеку-резинке, как я называю Коноплю. Теперь он может смело идти к Ринату Леонидовичу или Палкину и говорить: «Вот, вот, я и должен получать полтора миллиона». Хотя не уверен, что пойдет, там и по ушам получить можно.

– Давайте теперь выберем самого худшего игрока «Шахтера».

– Их там много. Первый гол привез Силва, а второй гол – Глущенко и Назарина. Я бы уже забыл об этих футболистах! Фесюн непонятно куда прыгал, когда Аугустиняк в ближний забивал. Ну там понятно – перегорел, все-таки первая игра в еврокубках.

Еще хочу обратиться с вопросом в СБУ: а откуда откопали и привезли Шведа? Я вообще думал, что он уже где-то в другой команде играет, а тут появился. Человек даже в чемпионате не играет, а его в еврокубках выпустили. Я еще такого не видел. Как-то неправильно думает Туран. К тому же Швед еще и сыграл хреново, – остался недоволен Леоненко.