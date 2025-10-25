АЛИЕВ: «У нас война, они это уничтожают. Знаете, что бы сделал Суркис?»

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев прокомментировал неудачные результаты клуба в последних матчах.

Я не нахожусь на базе, поэтому мне сложно сказать, чем они там занимаются. В такое время, когда у нас идет война, гибнут люди, другие – зарабатывают деньги, играя в футбол. Но этим футболом они не только не радуют болельщиков, а просто уничтожают веру в любимую команду. Какие претензии могут быть к тренерскому штабу, они что могут, то делают. На поле результат должны добиваться футболисты.

Я не знаю, что бы президент сделал со мной или с командой, если бы мы так позорились. А сейчас, видимо, это стало нормой», – сказал Александр Ариев.