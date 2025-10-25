Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «У нас война, они это уничтожают. Знаете, что бы сделал Суркис?»
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 05:42 |
118
0

АЛИЕВ: «У нас война, они это уничтожают. Знаете, что бы сделал Суркис?»

Александр – о последних результатах команды

25 октября 2025, 05:42 |
118
0
АЛИЕВ: «У нас война, они это уничтожают. Знаете, что бы сделал Суркис?»
ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев прокомментировал неудачные результаты клуба в последних матчах.

Я не нахожусь на базе, поэтому мне сложно сказать, чем они там занимаются. В такое время, когда у нас идет война, гибнут люди, другие – зарабатывают деньги, играя в футбол. Но этим футболом они не только не радуют болельщиков, а просто уничтожают веру в любимую команду. Какие претензии могут быть к тренерскому штабу, они что могут, то делают. На поле результат должны добиваться футболисты.

Я не знаю, что бы президент сделал со мной или с командой, если бы мы так позорились. А сейчас, видимо, это стало нормой», – сказал Александр Ариев.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала себя голышом. Огонь
Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 4
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 24 октября 2025, 21:55 4
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов

Илья в матче за «ПСЖ» получил красную карточку и заработал два пенальти

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS
Футбол | 25.10.2025, 05:25
Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS
Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 21:05
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем