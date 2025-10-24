Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АЛИЕВ: «Я не понимаю, почему не играет Ярмоленко»
Лига конференций
24 октября 2025, 14:59 |
Александр АЛИЕВ: «Я не понимаю, почему не играет Ярмоленко»

Алиев озвучил главные проблемы Динамо после Самсунспора

Александр АЛИЕВ: «Я не понимаю, почему не играет Ярмоленко»
Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев отреагировал на очередное поражение «бело-синих» в матче против Самсунспора (0:3).

– Может, сейчас «Динамо» не хватает поддержки своих болельщиков?

– Игроки сами обязаны понимать, какую футболку они одевают и за какой клуб выступают. Вы покажите характер для тех ребят, которые на передовой. Мне многие знакомые оттуда пишут, спрашивают, почему этот клуб уничтожается. А мне нечего ответить. Я бы увез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально.

– «Динамо» критикуют за такую ​​игру и результаты, но прогресса как не было, так и нет.

– Значит, они не слышат критики или не хотят слышать. А мне, повторюсь, стыдно, как бывшему футболисту «Динамо», за нынешнее поколение игроков этого клуба.

– В игре с «Самсунспором» все могло сложиться иначе, если бы Караваев в середине первого тайма сравнял счет?

– О чем ты. Посмотри, как Кулибали издевался над Овчаренко. Соперник, когда хотел, тогда и возил защиту «Динамо». О чем можно говорить, если наши звезды ни разу не смогли поразить ворота турок.

– Есть ли выход из ситуации?

– Выход есть всегда. Но я не понимаю, почему в «Динамо» время от времени всплывают какие-то скандалы, почему не играет Ярмоленко. Да, Андрей в возрасте, но на фоне своих партнеров он выглядит великолепно. Его опыт в данном случае был бы очень полезен. Я смотрю на этих детей и думаю, о какой Лиге чемпионов может идти речь, если в самом худшем, по своему рейтингу европейском турнире, мы проигрываем по всем статьям команде, о которой мало кто знает. Это издевательство над болельщиками. И что самое неприятное, что перспектив никаких не видно. Наверное, лучше не попадать в еврокубки, чтобы там не позориться, – сказал Алиев.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

Олег Вахоцкий
Комментарии 1
Spaceman
Бухать нада меньше
Ответить
-2
