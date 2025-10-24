200 от Дибалы. Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года
Команда Артема Довбика снова разочаровала своих болельщиков
200 от Дибалы, Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года.
В матче 3-го тура Лиги Европы Рома дома уступила чешской Виктории со счетом 1:2.
Голом в составе Ромы отличился Пауло Дибала, ставший для аргентинца 200-м в карьере.
200 голов в карьере Пауло Дибалы
- 115 – Ювентус
- 43 – Рома
- 21 – Палермо
- 17 – Институто
- 4 – сборная Аргентины
Также стоит отметить, что Рома впервые с 2011 года (под руководством Винченцо Монтеллы) проиграла три подряд домашних матча во всех турнирах:
- Рома – Виктория – 1:2
- Рома – Интер – 0:1
- Рома – Лилль – 0:1
200 - Paulo #Dybala scored his 200th goal in career in all competitions among clubs (196) and Argentina national team (4). Joya.#UEL #RomaPlzen pic.twitter.com/eIPNQ1hX9x— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 23, 2025
3 - Roma have lost three home games in a row in all competitions for the first time since April 2011 under Vincenzo Montella. Fragility.#UEL #RomaPlzen— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)
Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»