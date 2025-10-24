Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 200 от Дибалы. Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года
Италия
24 октября 2025, 09:02 |
183
0

200 от Дибалы. Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года

Команда Артема Довбика снова разочаровала своих болельщиков

24 октября 2025, 09:02 |
183
0
200 от Дибалы. Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года
Getty Images/Global Images Ukraine

200 от Дибалы, Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года.

В матче 3-го тура Лиги Европы Рома дома уступила чешской Виктории со счетом 1:2.

Голом в составе Ромы отличился Пауло Дибала, ставший для аргентинца 200-м в карьере.

200 голов в карьере Пауло Дибалы

  • 115 – Ювентус
  • 43 – Рома
  • 21 – Палермо
  • 17 – Институто
  • 4 – сборная Аргентины

Также стоит отметить, что Рома впервые с 2011 года (под руководством Винченцо Монтеллы) проиграла три подряд домашних матча во всех турнирах:

  • Рома – Виктория – 1:2
  • Рома – Интер – 0:1
  • Рома – Лилль – 0:1
По теме:
В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Ноттингем – Порту – 2:0. Травма Зинченко, пенальти, дебют Шона. Видео голов
Рома Рим Пауло Дибала статистика Виктория Пльзень Лига Европы
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Футбол | 24 октября 2025, 02:47 6
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24 октября 2025, 09:09 1
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23.10.2025, 20:21
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 216
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 11
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем