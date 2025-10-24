Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы старались удивить украинцев». Аугустиняк – о матче ЛК против Шахтера
Лига конференций
24 октября 2025, 07:43 | Обновлено 24 октября 2025, 08:37
«Мы старались удивить украинцев». Аугустиняк – о матче ЛК против Шахтера

Польский игрок прокомментировал исход матча Лиги конференций

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Рафал Аугустиняк

Полузащитник польской «Легии» Рафал Аугустиняк высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций против донецкого «Шахтера». Хавбек отметился дублем в этой игре.

«Я очень рад, что мы победили. В последнее время нам пришлось нелегко. Но в Кракове мы показали, что у нас есть характер, что мы можем бороться и побеждать. Надеюсь, теперь мы сможем перенести свой настрой на остальные матчи, и этот матч станет для нас прорывом. Не знаю, какой гол был лучше. Наверное, второй, потому что я никогда раньше не забивал со штрафного. Когда я бил со штрафного, я хотел попасть по нему, и он залетел в ворота. Мы знали, что «Шахтер» хорошо играет между линиями, и футболисты быстро перемещаются между зонами. Мы старались удивить украинцев, хотя – особенно во втором тайме – это не всегда получалось. Нам еще нужно поработать над прессингом. Он не всегда получается так, как хотелось бы. То, что мы смогли отобрать мяч у такой команды, как «Шахтер», – хороший знак. Если мы можем так играть в Европе, то и дома мы должны показать, что умеем бороться и побеждать. Это самое главное в футболе», – передает слова игрока клубная пресс-служба.

Встреча «Легия» – «Шахтер» прошла в Кракове и завершилась со счетом 2:1 в пользу польской команды. Автором единственного гола у украинцев стал Лука Мейреллес.

Оксана Баландина Источник: ФК Легия Варшава
