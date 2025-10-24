Рыбакина в шаге от Итогового. 24 октября в Токио пройдут матчи 1/4 финала

Утром 24 октября на хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) пройдут матчи 1/4 финала.

Четвертьфинальные пары пятисотника: Белинда Бенчич – Каролина Мухова, Екатерина Александрова – София Кенин, Анна Калинская – Линда Носкова, Виктория Мбоко – Елена Рыбакина.

Рыбакина благодаря победе над Лейлой Фернандес во втором круге приблизилась к квалификации на Итоговый турнир WTA 2025 – для этого ей придется обыграть Мбоко, которая в Японии прервала лузстрик из четырех поединков, одолев Бьянку Андрееску и Еву Лис.

В основной сетке Токио сыграла и одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Она проиграла Диане Шнайдер в первом же раунде. «Нейтралку» в 1/8 финала выбила такая же теннисистка без флага Анна Калинская.

WTA 500 Токио. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

11:00. Белинда Бенчич [5] – Каролина Мухова [8]

07:30. Екатерина Александрова [3] – София Кенин

Нижняя часть сетки

04:30. Анна Калинская – Линда Носкова [6]

06:00. Виктория Мбоко [9] – Елена Рыбакина [2]

Видеообзор игрового дня (23.10)