Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт
Другие новости
24 октября 2025, 00:55 | Обновлено 24 октября 2025, 01:27
ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт

Йошко Гвардиол удивил своим признанием...

24 октября 2025, 00:55 | Обновлено 24 октября 2025, 01:27
ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт
Instagram. Йошко Гвардиол

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол признался, что в юности почти бросил футбол ради баскетбола – хотел «чувствовать себя счастливее».

В 16 лет, играя за «Динамо» Загреб, он не мог пробиться в основу и подумывал сменить спорт: «Мне нравился баскетбол, я больше не получал радости от футбола, все мои друзья играли в баскетбол», – рассказал он BBC Sport.

Но Гвардиол все же остался и вскоре стал чемпионом Хорватии. Переход в «Лейпциг» за £16 млн сделал его самым дорогим хорватским подростком, а затем «Манчестер Сити» купил его за £77 млн.

С тех пор он стал ключевым игроком «Сити» и лучшим бомбардиром среди защитников АПЛ.

