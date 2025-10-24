ФОТО. Звездный игрок хотел бросить футбол и уйти в другой спорт

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол признался, что в юности почти бросил футбол ради баскетбола – хотел «чувствовать себя счастливее».

В 16 лет, играя за «Динамо» Загреб, он не мог пробиться в основу и подумывал сменить спорт: «Мне нравился баскетбол, я больше не получал радости от футбола, все мои друзья играли в баскетбол», – рассказал он BBC Sport.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Но Гвардиол все же остался и вскоре стал чемпионом Хорватии. Переход в «Лейпциг» за £16 млн сделал его самым дорогим хорватским подростком, а затем «Манчестер Сити» купил его за £77 млн.

С тех пор он стал ключевым игроком «Сити» и лучшим бомбардиром среди защитников АПЛ.