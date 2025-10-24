Маркевич обратился к футболистам Шахтера после фиаско в еврокубке
Тренер призвал «горняков» играть для фанатов
Известный украинский тренер Мирон Маркевич обратился к футболистам донецкого «Шахтера» после поражения в Лиге конференций от «Легии».
«Ну ладно, в Украине играют почти без зрителей, но на матче «Шахтера» было тысяч двадцать на трибунах. Так играйте же вы для болельщиков, а не ходите пешком! Такое впечатление, что футболисты Шахтера ночью мешки разгружали», – отметил Мирон Богданович.
23 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Кракове донецкий «Шахтер» принимал польскую «Легию» из Варшавы. Украинский клуб потерпел поражение 1:2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды голов не забили
Икер Касильяс будет внимательнее, нанимая следующую домработницу...
А можна ж просто глянути на сайті УЄФА
13936
І 2/3 за Легію вболівали якщо не більше.
А Маркевич просить для глядачів....