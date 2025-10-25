Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Пацана просто сплавили. Не понимаю, почему он не играл?»
Лига конференций
25 октября 2025, 05:22 |
Тренер – о решении Турана заменить Фесюна на Ризныка

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич удивился, почему наставник «Шахтера» Арда Туран дал сыграть Кириллу Фесюну, а не Дмитрию Ризныку в еврокубке против «Легии».

«Я просто не понимаю, чем руководствовался Туран. Я не понимаю, почему не играл Ризнык. Уверен, что Дмитрий не пропустил бы те два гола.

Можно было Фесюна поставить в воскресенье на Кудровку, а так получается, что пацана «сплавили». Да, у Легии сейчас проблемы, но там играют опытные футболисты, которые использовали свой шанс», – сказал Маркевич.

23 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Кракове донецкий «Шахтер» принимал польскую «Легию» из Варшавы. Украинский клуб потерпел поражение 1:2.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 10-м туре УПЛ
Ужасная серия. Динамо имеет лишь 1 победу в 8 последних матчах
Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
