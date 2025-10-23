Киевское Динамо в середине второго тайма матча второго тура Лиги конференций 2025/26 против Самсунспора пропустило третий гол.

Счет 3:0 на 62-й минуте сделал Карло Хольсе, который получил слишком много пространства за пределами штрафной площади и нанес удар. Мяч залетел в ворота киевлян после рикошета от Алиу Тиаре.

Первые два мяча для турецкого коллектива в первой 45-минутке оформили Энтони Мусаба и Мариус.

Встреча Самсунспор – Динамо проходит на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.

❗️ ВИДЕО. Катастрофа. Не без рикошета: как Самсунспор забил третий гол Динамо