ВИДЕО. Катастрофа. Не без рикошета: как Самсунспор забил третий гол Динамо
Карло Хольсе сделал счет 3:0 в пользу турецкой команды в матче второго тура ЛК 2025/26
Киевское Динамо в середине второго тайма матча второго тура Лиги конференций 2025/26 против Самсунспора пропустило третий гол.
Счет 3:0 на 62-й минуте сделал Карло Хольсе, который получил слишком много пространства за пределами штрафной площади и нанес удар. Мяч залетел в ворота киевлян после рикошета от Алиу Тиаре.
Первые два мяча для турецкого коллектива в первой 45-минутке оформили Энтони Мусаба и Мариус.
Встреча Самсунспор – Динамо проходит на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.
