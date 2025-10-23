Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Катастрофа. Не без рикошета: как Самсунспор забил третий гол Динамо
Лига конференций
23 октября 2025, 23:27 | Обновлено 23 октября 2025, 23:49
Карло Хольсе сделал счет 3:0 в пользу турецкой команды в матче второго тура ЛК 2025/26

Киевское Динамо в середине второго тайма матча второго тура Лиги конференций 2025/26 против Самсунспора пропустило третий гол.

Счет 3:0 на 62-й минуте сделал Карло Хольсе, который получил слишком много пространства за пределами штрафной площади и нанес удар. Мяч залетел в ворота киевлян после рикошета от Алиу Тиаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые два мяча для турецкого коллектива в первой 45-минутке оформили Энтони Мусаба и Мариус.

Встреча Самсунспор – Динамо проходит на стадионе «19 мая» в турецком городе Самсун.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
ona_proigraet
нормально. Динамо достойно захищалося і займає 3 місце в турнірній таблиці. Щоправда. з кінця, але то таке. У минулому сезону після двох турів займало взагалі перше )))
Ответить
0
RomеоBoss
Динамо без шансів! 
Взаголі немає нічого!
Е тільки поразка!
Шавковскій не має шансів!
Ответить
0
іван гомонай
поки гавно сашо в команді команда гавно ГАНЬБА
Ответить
0
іван гомонай
суки здохніть................................ грайте підараси в окопах
Ответить
0
