Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне

Лука Мейреллиш стал 11-м бразильцем, оказавшим результативное действие за Шахтер в сезоне 2025/26 в еврокубках.

В матче второго тура Лиги конференций донецкий Шахтер проиграл Легии со счётом 1:2.

Голом за горняков отличился Лука Мейреллиш, ставший 11-м бразильским легионером команды с хоть одним результативным действием в еврокубковом сезоне 2025/26.

В общей сложности бразильцы Шахтера уже имеют суммарно 28 результативных действия в 10-ти матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (28)

5+0 – Кевин

3+5 – Алиссон Сантана

3+1 – Кауан Эллиас

1+1 – Педриньо

1+0 – Невертон

1+0 – Эгиналду

1+0 – Лукас Феррейра

1+0 – Педро Энрике

1+0 – Лука Мейреллиш

0+3 – Марлон Гомес

0+1 – Винисиус Тобиас

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (29)