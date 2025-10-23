Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне
Правда, гол бразильца не помог горнякам набрать хотя бы одно очко
Лука Мейреллиш стал 11-м бразильцем, оказавшим результативное действие за Шахтер в сезоне 2025/26 в еврокубках.
В матче второго тура Лиги конференций донецкий Шахтер проиграл Легии со счётом 1:2.
Голом за горняков отличился Лука Мейреллиш, ставший 11-м бразильским легионером команды с хоть одним результативным действием в еврокубковом сезоне 2025/26.
В общей сложности бразильцы Шахтера уже имеют суммарно 28 результативных действия в 10-ти матчах еврокубков этого сезона.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (28)
- 5+0 – Кевин
- 3+5 – Алиссон Сантана
- 3+1 – Кауан Эллиас
- 1+1 – Педриньо
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 1+0 – Лукас Феррейра
- 1+0 – Педро Энрике
- 1+0 – Лука Мейреллиш
- 0+3 – Марлон Гомес
- 0+1 – Винисиус Тобиас
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (29)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 3 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины, 1 – Лига конференций)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Изаки (2 – УПЛ)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
- 1 – Лукас Феррейра (Лига конференций)
- 1 – Педро Энрике (Лига конференций)
