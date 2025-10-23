Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне
Лига конференций
23 октября 2025, 23:14 | Обновлено 23 октября 2025, 23:15
Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне

Правда, гол бразильца не помог горнякам набрать хотя бы одно очко

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Лука Мейреллиш стал 11-м бразильцем, оказавшим результативное действие за Шахтер в сезоне 2025/26 в еврокубках.

В матче второго тура Лиги конференций донецкий Шахтер проиграл Легии со счётом 1:2.

Голом за горняков отличился Лука Мейреллиш, ставший 11-м бразильским легионером команды с хоть одним результативным действием в еврокубковом сезоне 2025/26.

В общей сложности бразильцы Шахтера уже имеют суммарно 28 результативных действия в 10-ти матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (28)

  • 5+0 – Кевин
  • 3+5 – Алиссон Сантана
  • 3+1 – Кауан Эллиас
  • 1+1 – Педриньо
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 1+0 – Лукас Феррейра
  • 1+0 – Педро Энрике
  • 1+0 – Лука Мейреллиш
  • 0+3 – Марлон Гомес
  • 0+1 – Винисиус Тобиас

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (29)

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 3 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины, 1 – Лига конференций)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Изаки (2 – УПЛ)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (Лига конференций)
По теме:
«Это всегда приятно». Фесюн прокомментировал поражение Шахтера в ЛК
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
Лига конференций Шахтер Донецк Лига Европы статистика Шахтер - Легия Лука Мейреллиш
