Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций
Лига конференций
23 октября 2025, 15:23 | Обновлено 23 октября 2025, 15:25
281
0

ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций

Поединок 2-го тура ЛК против Самсунспора пройдет вечером 23 октября

ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прогулялось по городу Самсун перед игрой в еврокубках.

23 октября в 22.00 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

Турецкий Самсунспор на домашней арене принимает киевское Динамо.

Самсунспор стартовал в Лиге конференций по победе над польской Легией (1:0) и имеет 3 очка в турнирной таблице.

Команда Александра Шовковского в 1-м туре уступила английскому Кристал Пелас (0:2) и идет без набранных очков.

ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций

По теме:
КОВАЛЕЦ: «Ничего сложного для Динамо в матче с Самсунспором не вижу»
Неутешительные прогнозы. Известны коэффициенты на матч Самсунспор – Динамо
ВИДЕО. Желание победить. Тренировка Динамо перед игрой с Самсунспором
Динамо Киев видео Александр Шовковский Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо прогулка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
