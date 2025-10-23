Киевское Динамо прогулялось по городу Самсун перед игрой в еврокубках.

23 октября в 22.00 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

Турецкий Самсунспор на домашней арене принимает киевское Динамо.

Самсунспор стартовал в Лиге конференций по победе над польской Легией (1:0) и имеет 3 очка в турнирной таблице.

Команда Александра Шовковского в 1-м туре уступила английскому Кристал Пелас (0:2) и идет без набранных очков.

ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций