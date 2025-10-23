В четверг, 23 октября, «Динамо» проведет матч 2-го тура Лиги конференций, в котором встретится в гостях с «Самсунспором».

Путь команды в Турцию начался в понедельник вечером. «Бело-синие» ночным поездом добрались до польского города Хелм, откуда автобусом переехали в Люблин. В этом городе, который в этом сезоне является домашним для киевлян во время еврокубковых матчей, команда провела тренировку на поле рядом с «Ареной Люблин».

А в среду утром динамовцы вылетели самолетом в Самсун, куда прибыли днем. После обеда и отдыха команду ожидали традиционные предматчевые мероприятия. Сначала на вопросы представителей СМИ в рамках регламентной пресс-конференции ответили главный тренер «Динамо» Александр Шовковский и вратарь Руслан Нещерет.

Затем началась тренировка на стадионе, где состоится матч. Согласно регламенту УЕФА, она длилась не более часа, а первые 15 минут были открыты для СМИ.

В Самсун не прибыли травмированные защитники Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, полузащитник Николай Шапаренко, вингер Анхель Торрес, а также Андрей Ярмоленко, который пропустит матч из-за простуды. Вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и форвард Матвей Пономаренко были задействованы в матче «Динамо» U-19, которое одержало победу над шведской командой «Броммапойкарна» (1:0) в Юношеской лиге УЕФА.

Встреча «Самсунспор» – «Динамо» начнется 23 октября в 22:00.

ВИДЕО. Желание победить. Тренировка Динамо перед игрой с Самсунспором