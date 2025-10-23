Букмекеры выбрали фаворита в матче Шахтера и Легии в Лиге конференций

23 октября в рамках второго тура Лиги конференций состоится поединок между донецким «Шахтёром» и варшавской «Легией».

Команды встретятся в польском городе Краков на стадионе «Хенрика Реймана».

Букмекеры перед матчем обновили свои коэффициенты и определились с фаворитом. По мнению букмекеров, «горняки» выйдут на футбольное поле в статусе лидеров – 1.81 на победу «Шахтера». Ничья оценивается в 3.95, тогда как на успех «Легии» дают 4.25.

Напомним, что матч между клубами начнется в 19:45 по киевскому времени.