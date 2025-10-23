Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 14:43 |
Букмекеры выбрали фаворита в матче Шахтера и Легии в Лиге конференций

Поединок второго тура состоится 23 октября в 19:45

Букмекеры выбрали фаворита в матче Шахтера и Легии в Лиге конференций
ФК Шахтер Донецк

23 октября в рамках второго тура Лиги конференций состоится поединок между донецким «Шахтёром» и варшавской «Легией».

Команды встретятся в польском городе Краков на стадионе «Хенрика Реймана».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекеры перед матчем обновили свои коэффициенты и определились с фаворитом. По мнению букмекеров, «горняки» выйдут на футбольное поле в статусе лидеров – 1.81 на победу «Шахтера». Ничья оценивается в 3.95, тогда как на успех «Легии» дают 4.25.

Напомним, что матч между клубами начнется в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
КОВАЛЕЦ: «Ничего сложного для Динамо в матче с Самсунспором не вижу»
Неутешительные прогнозы. Известны коэффициенты на матч Самсунспор – Динамо
ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия котировки букмекеров букмекеры
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
