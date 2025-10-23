Букмекеры выбрали фаворита в матче Шахтера и Легии в Лиге конференций
Поединок второго тура состоится 23 октября в 19:45
23 октября в рамках второго тура Лиги конференций состоится поединок между донецким «Шахтёром» и варшавской «Легией».
Команды встретятся в польском городе Краков на стадионе «Хенрика Реймана».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Букмекеры перед матчем обновили свои коэффициенты и определились с фаворитом. По мнению букмекеров, «горняки» выйдут на футбольное поле в статусе лидеров – 1.81 на победу «Шахтера». Ничья оценивается в 3.95, тогда как на успех «Легии» дают 4.25.
Напомним, что матч между клубами начнется в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок понимает, что это необходимо
Дуэль с «красной молнией»