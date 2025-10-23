Иван ДИБАНГО: «Мы не собираемся уступать и едем только за победой»

В матче 10-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с киевским «Динамо». Защитник криворожского клуба Иван Дибанго рассказал о подготовке к поединку с чемпионом Украины.

– Насколько удалось восстановить форму после перерыва и вернулась ли уверенность в собственных силах?

– Да, конечно. Пока не на сто процентов. Но чувствую себя хорошо. С каждым днем ​​добавляю, приобретаю форму. Равномерно возвращается ритм. Шаг за шагом двигаюсь вперед, и уже готов бороться за команду.

– Какая атмосфера в команде в преддверии игры с киевским «Динамо» и чего болельщикам следует ожидать от этого поединка?

– Атмосфера боевая. Для многих из нас это первый опыт, когда мы так высоко в турнирной таблице. Мы заряжены. Готовы как физически, так и психологически к тяжелой игре против серьезного соперника. В воскресенье будет настоящее сражение, и мы очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Вместе мы победим.

– Согласен, что грядущий матч – центральная игра тура?

– Однозначно. Это будет первое по настоящему большое испытание для нас в этом сезоне. Борьба за лидерство. Мы не собираемся уступать и едем только за победой.

– Болельщики «Кривбасса» часто отмечают именно тебя. В чем причина такой симпатии?

– Честно, сам точно не знаю. Возможно, потому, что я уже давно в команде. Люди видят мое отношение, мою отдачу. А может, это мой вайб, эмоции, энергия, стиль игры. Я всегда стараюсь быть настоящим и искренне уважаю поддержку фанатов, она заряжает.

Мой вайб? Я всегда счастлив. Это и есть ключ к жизни.