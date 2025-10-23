Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ДИБАНГО: «Мы не собираемся уступать и едем только за победой»
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 14:58 | Обновлено 23 октября 2025, 15:33
166
0

Иван ДИБАНГО: «Мы не собираемся уступать и едем только за победой»

Легионер «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо»

23 октября 2025, 14:58 | Обновлено 23 октября 2025, 15:33
166
0
Иван ДИБАНГО: «Мы не собираемся уступать и едем только за победой»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

В матче 10-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с киевским «Динамо». Защитник криворожского клуба Иван Дибанго рассказал о подготовке к поединку с чемпионом Украины.

– Насколько удалось восстановить форму после перерыва и вернулась ли уверенность в собственных силах?

– Да, конечно. Пока не на сто процентов. Но чувствую себя хорошо. С каждым днем ​​добавляю, приобретаю форму. Равномерно возвращается ритм. Шаг за шагом двигаюсь вперед, и уже готов бороться за команду.

– Какая атмосфера в команде в преддверии игры с киевским «Динамо» и чего болельщикам следует ожидать от этого поединка?

– Атмосфера боевая. Для многих из нас это первый опыт, когда мы так высоко в турнирной таблице. Мы заряжены. Готовы как физически, так и психологически к тяжелой игре против серьезного соперника. В воскресенье будет настоящее сражение, и мы очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Вместе мы победим.

– Согласен, что грядущий матч – центральная игра тура?

– Однозначно. Это будет первое по настоящему большое испытание для нас в этом сезоне. Борьба за лидерство. Мы не собираемся уступать и едем только за победой.

– Болельщики «Кривбасса» часто отмечают именно тебя. В чем причина такой симпатии?

– Честно, сам точно не знаю. Возможно, потому, что я уже давно в команде. Люди видят мое отношение, мою отдачу. А может, это мой вайб, эмоции, энергия, стиль игры. Я всегда стараюсь быть настоящим и искренне уважаю поддержку фанатов, она заряжает.

Мой вайб? Я всегда счастлив. Это и есть ключ к жизни.

По теме:
КОВАЛЕЦ: «Ничего сложного для Динамо в матче с Самсунспором не вижу»
Неутешительные прогнозы. Известны коэффициенты на матч Самсунспор – Динамо
ВИДЕО. Динамо прогулялось по Самсуну перед игрой Лиги конференций
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Динамо - Кривбасс Иван Дибанго
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Футбол | 23 октября 2025, 15:10 0
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского

Игрок понимает, что это необходимо

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23 октября 2025, 08:14 7
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 07:22
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Футбол | 23.10.2025, 08:56
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
«Как так могло получиться?» Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23.10.2025, 06:23
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 16
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 2
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем