Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 08:24 |
Патрик ван Леувен оценил прогресс легионеров в Кривбассе

Голландский специалист высказался о венесуэльских футболистах

23 октября 2025, 08:24
Патрик ван Леувен оценил прогресс легионеров в Кривбассе
УПЛ ТБ. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен высказался о легионерах команды.

«Парако (венесуэльский вингер Карлос Парако – Прим.ред.) уже показывает высокий уровень. Вместе с Андрусвом Араухо они физически готовы к требованиям УПЛ и имеют правильное отношение к работе. Каждый день приходят с улыбкой, и это закладывает основу для будущего успеха. В сочетании с футбольными качествами такое отношение к работе обеспечит их прогресс до очень высокого уровня», – передает слова голландского специалиста УПЛ ТБ.

56-летний наставник «Кривбасса» признался, что клубу не помешали бы хорошие украинские игроки, но на данный момент тренерский штаб работает с теми, кто есть.

В воскресенье, 26 октября, лидер турнирной таблицы этого сезона «Кривбасс» сыграет против действующего чемпиона УПЛ киевского «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00.

По теме:
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Полесье ведет переговоры с игроком сборной Украины. Он необходим Ротаню
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карлос Парако Андрусв Араухо
Оксана Баландина Источник
