Патрик ван Леувен оценил прогресс легионеров в Кривбассе

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен высказался о легионерах команды.

«Парако (венесуэльский вингер Карлос Парако – Прим.ред.) уже показывает высокий уровень. Вместе с Андрусвом Араухо они физически готовы к требованиям УПЛ и имеют правильное отношение к работе. Каждый день приходят с улыбкой, и это закладывает основу для будущего успеха. В сочетании с футбольными качествами такое отношение к работе обеспечит их прогресс до очень высокого уровня», – передает слова голландского специалиста УПЛ ТБ.

56-летний наставник «Кривбасса» признался, что клубу не помешали бы хорошие украинские игроки, но на данный момент тренерский штаб работает с теми, кто есть.

В воскресенье, 26 октября, лидер турнирной таблицы этого сезона «Кривбасс» сыграет против действующего чемпиона УПЛ киевского «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00.