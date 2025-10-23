Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала
МЛС США
Чикаго Файр
23.10.2025 03:30 – FT 3 : 1
Орландо Сити
Major League Soccer
23 октября 2025, 14:31
MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала

23 октября прошли матчи 1/16 финала в американской лиге

MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялись два поединка 1/16 финала плей-офф MLS, после которых пары следующего этапа были полностью сформированы.

«Чикаго Файр» на своем поле уверенно обыграл «Орландо Сити» – 3:1. Под конец матча на табло уже был разгромный счет, но гостям удалось забить гол и немного сократить отставание.

В другом матче с таким же счетом «Портленд Сити» отпраздновал победу над «Реал Солт-Лейк» (3:1).

Интересно, что в обоих матчах решающими стали дубли игроков, которые существенно повлияли на ход игры.

MLS. Плей-офф, 1/16 финала. 23 октября

«Чикаго Файр» – «Орландо Сити» – 3:1

Голы: Гутьеррес, 48, Кейперс, 57, 68 – Спайсер, 89

«Портленд Сити» – «Реал Солт-Лейк» – 3:1

Голы: Мора Альяга, 24, 35, Миллер, 82 – Глед, 38

Сетка плей-офф MLS:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Tyrese Spicer (Орландо Сити), асcист Адриан Марин.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Чикаго Файр), асcист Филип Синкернагель.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Чикаго Файр).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Гутьеррес (Чикаго Файр), асcист Jonathan Dean.
Major League Soccer (MLS) Чикаго Файр Орландо Сити Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк
