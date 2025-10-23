MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала

23 октября состоялись два поединка 1/16 финала плей-офф MLS, после которых пары следующего этапа были полностью сформированы.

«Чикаго Файр» на своем поле уверенно обыграл «Орландо Сити» – 3:1. Под конец матча на табло уже был разгромный счет, но гостям удалось забить гол и немного сократить отставание.

В другом матче с таким же счетом «Портленд Сити» отпраздновал победу над «Реал Солт-Лейк» (3:1).

Интересно, что в обоих матчах решающими стали дубли игроков, которые существенно повлияли на ход игры.

MLS. Плей-офф, 1/16 финала. 23 октября

«Чикаго Файр» – «Орландо Сити» – 3:1

Голы: Гутьеррес, 48, Кейперс, 57, 68 – Спайсер, 89

«Портленд Сити» – «Реал Солт-Лейк» – 3:1

Голы: Мора Альяга, 24, 35, Миллер, 82 – Глед, 38

Сетка плей-офф MLS: