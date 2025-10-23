ВИДЕО. Мусиала вернулся к тренировкам после ужасной травмы
Джамала мечтает уже в декабре выйти в составе «Баварии»
22-летний атакующий полузащитник Джамал Мусиала вернулся к тренировкам на базе «Баварии» после тяжелой травмы.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, молодой футболист рассчитывает выйти в официальном матче мюнхенцев уже в декабре.
Напомним, что Джамал перенес операцию после того, как на то время вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов попал ему в ногу. В результате удара Мусиала сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок голени.
В сезоне 2024/25 Джамал провел 44 поединка на клубном уровне, в которых оформил 21 гол и восемь ассистов.
🚨🔜 Good news for FC Bayern: Jamal #Musiala is training on the pitch today!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 23, 2025
Understand, Musiala wants to play again in December after suffering a fibula fracture during the Club World Cup on 5 July.@SkySportDE 🇩🇪pic.twitter.com/0tnb9QYH2P
