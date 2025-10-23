Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Мусиала вернулся к тренировкам после ужасной травмы
Германия
23 октября 2025, 13:59 | Обновлено 23 октября 2025, 14:09
Джамала мечтает уже в декабре выйти в составе «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

22-летний атакующий полузащитник Джамал Мусиала вернулся к тренировкам на базе «Баварии» после тяжелой травмы.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, молодой футболист рассчитывает выйти в официальном матче мюнхенцев уже в декабре.

Напомним, что Джамал перенес операцию после того, как на то время вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов попал ему в ногу. В результате удара Мусиала сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок голени.

В сезоне 2024/25 Джамал провел 44 поединка на клубном уровне, в которых оформил 21 гол и восемь ассистов.

