22-летний атакующий полузащитник Джамал Мусиала вернулся к тренировкам на базе «Баварии» после тяжелой травмы.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, молодой футболист рассчитывает выйти в официальном матче мюнхенцев уже в декабре.

Напомним, что Джамал перенес операцию после того, как на то время вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов попал ему в ногу. В результате удара Мусиала сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок голени.

В сезоне 2024/25 Джамал провел 44 поединка на клубном уровне, в которых оформил 21 гол и восемь ассистов.

ВИДЕО. Мусиала вернулся к тренировкам после ужасной травмы