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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 08:16
1502
0

Мусиала успешно перенес операцию

Полузащитник «Баварии» начинает процесс реабилитации

08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 08:16
1502
0
Мусиала успешно перенес операцию
ФК Бавария

22-летний немецкий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

По информации официального сайта клуба, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.

Хавбек «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.

На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.

Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

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Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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