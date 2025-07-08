Клубный чемпионат мира08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 08:16
1502
0
Мусиала успешно перенес операцию
Полузащитник «Баварии» начинает процесс реабилитации
08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 08:16
1502
0
22-летний немецкий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала успешно перенес операцию.
По информации официального сайта клуба, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.
Хавбек «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.
На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.
Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2025, 07:56 3
Вратарь – об удалении Дина Хейсена
Футбол | 08 июля 2025, 05:37 0
Поединок состоится 8 июля и начнется в 19:30 по Киеву
Бокс | 07.07.2025, 23:41
Бокс | 07.07.2025, 09:14
Футбол | 07.07.2025, 19:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 10:05
07.07.2025, 00:40
06.07.2025, 21:28 2
06.07.2025, 23:14 6
06.07.2025, 08:52 13
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
06.07.2025, 12:34 2