22-летний немецкий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

По информации официального сайта клуба, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.

Хавбек «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.

На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.

Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.